Quentin Tarantino recuerda la humillación que sintió el día que conoció a Martin Scorsese: "Quise esconderme debajo de la alfombra"

Quentin Tarantino es uno de los grandes directores de Hollywood. Su carrera arrancó a principios de los años 90 y el enorme éxito de 'Pulp Fiction' terminó de consagrarlo. Eso no le impidió sentirse sencillamente humillado cuando poco después de hacerla tuvo la oportunidad de conocer a Martin Scorsese.
El propio director de 'Django desencadenado' recuerda en '2 Bears 1 Cave' que "acababa de rodar Pulp Fiction. Solo había hecho dos películas e iba a conocer a uno de mis ídolos por primera vez. Iba a pisar el plató de Scorsese, iba a almorzar con él más tarde. Era como abrir las puertas de Oz, ¡y además iba a conocer al mago!".
Así fue la jugarreta que le hizo Don Rickles a Quentin Tarantino
La cuestión es que Tarantino tenía una día libre y estaba cerca de donde Scorsese andaba rodando 'Casino', la excelente película de mafiosos protagonizada por Robert De Niro, Joe Pesci y Sharon Stone. A Tarantino le invitaron entonces al set de rodaje, donde también estaba Don Rickles, siendo el responsable de que la situación se volviese bastante incómoda para Tarantino:
Así que voy caminando a encontrarme con el mago. Entro al plató, me ven. Y entonces Don Rickles dice: '¡Quentin! ¡Gracias a Dios que estás aquí! ¡Este tipo no tiene ni idea de lo que hace! ¡Gracias a Dios que por fin ha aparecido un director de verdad, este tipo está fuera de sí! ¡Por favor, sálvanos, esto es un desastre! ¡Un desastre! ¡Por favor, sálvanos de este caos! ¡Eres un hombre con talento, necesitamos tu talento!' Marty se ríe, el equipo se ríe,Robert De Niro se ríe... Y yo quise esconderme debajo de la alfombra.
Aunque no son amigos cercanos, Scorsese y Tarantino mantienen una relación de lo más cordial pese a la curiosa forma que tuvieron de conocerse, con ambos alabando en más de una ocasión el trabajo del otro.
En Espinof | Todas las películas de Quentin Tarantino ordenadas de peor a mejor
En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026
Ver 0 comentarios