Scarlett Johansson, sobre Robert Redford: "Antes de cada escena, él me contaba la historia para ayudarme a encontrar mi lugar en la película"

Solo tiene 41 años, pero Scarlett Johansson ya ya puede presumir de llevar actuando más de tres décadas, lo que también incluye haber participado en rodajes no solo de grandes producciones como las de Marvel Studios, sino también bajo la dirección de cineastas de primer nivel como Sofia Coppola, Woody Allen, Brian De Palma o… Robert Redford, de quien la actriz solo tuvo buenas palabras en una entrevista pasada.

Johansson se puso a las órdenes de Redford cuando apenas era una adolescente en 'El hombre que susurraba a los caballos', un drama en el que daba vida a una chica de 13 años gravemente afectada por un accidente ecuestre y que debía afrontar sus secuelas físicas y emocionales al mismo tiempo que trataba de reconectar con su caballo con la ayuda del personaje interpretado por Redford. Una historia capaz de llegarnos al corazón que permitió a la futura vengadora empezar a demostrar su gran talento.

"Trabajar con él fue increíble"

Y, como tal, en esta tarea tuvo mucha ayuda de la también estrella de 'Dos hombres y un destino': "Trabajar con él fue increíble. Creo que ayudó mucho el hecho de que fuera actor, además de director, porque nos comunicábamos muy bien. Y supongo que no se puede llamar exactamente 'lenguaje de actores', no sería la palabra adecuada, pero era simplemente una conexión entre nosotros", comentó charlando con Today. "Muchas veces te encuentras con un director que no sabe explicarte lo que quiere decir sobre lo que siente por tu personaje, y resulta muy frustrante. Pero no tuvimos ese problema rodando, porque nos comunicábamos muy bien y nos entendíamos", agregó.

"Estaba trabajando en una gran producción, pasaban muchas cosas a la vez y él se tomaba su tiempo"

Estas declaraciones son de una charla en el contexto del estreno del film en 1998, pero más recientemente, en 2025 vía Deadline, volvió a recordar su experiencia con Redford dejando claro lo importante que ha sido en su carrera como artista: "Era muy paciente y se tomaba el tiempo necesario para familiarizarme con el punto en el que se encontraba mi personaje en ese momento, qué había ocurrido y de dónde venía en la historia. Me contaba la historia, toda la historia, hasta llegar a ese punto exacto. Fue de gran ayuda. También fue muy revelador, porque yo era una actriz joven. Estaba trabajando en una gran producción, pasaban muchas cosas a la vez y él se tomaba su tiempo. Creó un espacio íntimo en medio de un rodaje enorme y abrumador", explicaba, recordando cómo su buena mano detrás de cámaras le acabó inspirando en 'La extraordinaria vida de Eleanor', su primer trabajo como directora que puedes ver en el catálogo de cine de Movistar Plus.

La que no está actualmente disponible para su visionado en streaming, sí a través de plataformas de alquiler, es 'El hombre que susurraba a los caballos'. Es una pena, pero si un día te la encuentras por televisión, no dudes en darle una oportunidad. Es bastante larga, eso sí, pero es de esas historias en las que merece la pena quedarse hasta tarde.

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