Scarlett Johansson quiere mostrar la dificultad de envejecer sola en su debut como directora, pero acaba mostrando que a veces cuesta más ser cineasta

Los actores que intentan reconvertirse a cineastas generan de inicio unas reservas comprensibles, especialmente hasta cuando no aparecen en pantalla se puede apreciar como un ejercicio de ego. El Cannes del año pasado tuvo una importante colección de esta clase de cambios de rumbo, que quizá es el motivo para proyectar una película como ‘La extraordinaria vida de Eleanor’ (’Eleanor the Great’).

Una vida de no creerse

Una de las mayores estrellas de cine del planeta como es Scarlett Johansson decide ponerse tras las cámaras para dirigir a una encantadora leyenda como June Squibb en un relato de envejecimiento y los peligros de la soledad. Una dramedia pequeña que ya se puede ver en streaming a través de Movistar Plus.

Durante doce años, Eleanor Morgenstein ha estado compartiendo casa en Florida con su mejor amiga Bessie, hasta que esta fallece repentinamente. Ahora Eleanor tiene que mudarse a Nueva York para estar con su hija y su nieto, aunque no se siente especialmente bienvenida. Por ello, se meterá en un grupo de supervivientes del Holocausto, contando la historia de su amiga Bessie como si fuera la suya.

Con esos ingredientes tan peculiares vemos a Johansson intentar trazar un humor que pretende generar cierta simpatía, especialmente ante un personaje que se topa de repente con la necesidad de conexión por miedo al abandono o la soledad en el crepúsculo de su vida. El impulso por ser escuchado vertebra esta película de apenas hora y media.

Es modesta en sus dimensiones, en su escala… y también en su ejecución. Johansson recurre a muchos lugares comunes del drama adulto, les aplica códigos estéticos limitados del cine indie, pero apenas consigue imprimir perspectiva a lo que está contando. Parece, más bien, un trabajo más motivado por las buenas intenciones que por algo más visceral o personal, siendo la película más bien un reflejo de sus dificultades para ser cineasta.

Esto lleva a ‘La extraordinaria vida de Eleanor’ a increíbles niveles de discreción, apenas consiguiendo destacar en nada, resultar especialmente encantadora o graciosa, o explorar algo interesante de su protagonista. Squibb proporciona un ancla bastante firme para contar la historia, pero apenas es suficiente.

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