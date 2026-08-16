Las cinco películas que más tiempo han aguantado en salas de cine de la historia, de varias semanas a más de 50 años

Como cada vez que irrumpe en nuestras vidas una nueva tecnología, cuando el streaming se empezó a convertir en una alternativa sólida al consumo de largometrajes, se prometió por activa y por pasiva que no afectaría —al menos no demasiado— a la conocida como ventana de exhibición tradicional. Ahora, en pleno 2026, los movimientos de taquilla y las políticas internas de algunos estudios han reducido drásticamente la presencia en salas de cine de muchas producciones destinadas a ellas.

Pero, por supuesto, esto ha sido un fenómeno reciente, y una breve mirada al pasado nos permite comprobar cómo la gran pantalla fue el único y longevo hogar de largometrajes de todo tipo que batieron récords de permanencia en la cartelera que hoy son poco menos que sueños imposibles de alcanzar para cualquier cinta que se precie, por muy popular que sea. Si te preguntas cuáles son, traigo respuestas a continuación.

E.T. El Extraterrestre y Parque Jurásico

Como no podía ser menos, el Rey Midas de Hollywood ocupa las dos últimas posiciones del Top 5 de largometrajes con mayor recorrido en salas de cine. En el quinto puesto, 'E.T. El extraterrestre' deslumbra con una permanencia de 52 semanas que la permitió, además, batir un récord aún inédito: ser la única película que ha permanecido en el Top 10 con las películas más vistas del fin de semana durante 44 semanas.

Solo los dinosaurios podían batir al entrañable alienígena de Amblin, porque 'Parque Jurásico' superó por 18 semanas a 'E.T.', sumando un total de 70 semanas en cartel. Concretamente, la eterna aventura dirigida por Steven Spielberg aguantó desde su estreno en junio de 1993 hasta octubre de 1994. Una auténtica barbaridad.

Sonrisas y lágrimas

El eterno musical de Robert Wise, protagonizado por Julie Andrews y Christopher Plummer, tuvo un estreno limitado en salas similar a los que tan de moda están hoy en día por su formato de proyección: el 70mm. Pero, después de este pequeño aperitivo, 'Sonrisas y lágrimas' dio el salto a las pantallas tradicionales, enloqueciendo al público hasta tal punto que se instaló en las salas de cine durante nada menos que cuatro años.

Un amor contra viento y marea

Si una industria podía pulverizar el logro de 'Sonrisas y lágrimas', esa es la de Bollywood. En 1995, Aditya Chopra estrenó su comedia romántica —con su componente musical de rigor, claro está— 'Un amor contra viento y marea'; un clásico de culto para la población de India cuya historia sobre una pareja indio-británica lleva encandilando al público del país asiático en la gran pantalla durante tres décadas.

The Rocky Horror Picture Show

No es la primera vez que un fracaso comercial con todas las de la ley termina convertido en un clásico de culto indiscutible. No obstante, lo de 'The Rocky Horror Picture Show' es harina de otro costal, porque el genialérrimo musical de Jim Sharman lleva más de 50 años llevando al público al castillo del Dr. Frank-N-Furter, alzándose como la película con la mayor trayectoria ininterrumpida en salas de cine de la historia.

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