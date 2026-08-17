Esta noche en TV, la obra de culto de Robert De Niro donde quiso unir a Martin Scorsese y Sergio Leone

Hay no pocos casos de actores muy conocidos que tienen una faceta como cineastas que es desconocida para buena parte del público. Sea porque esa parte interesa menos, o que ponerse detrás de las cámaras hace más fácil que una película derive a tener un alcance menor y proclive a ser de culto. En casos como ‘Una historia del Bronx’ (’A Bronx Tale’) al menos queda constancia para algunos que Robert De Niro intentó ser director.

El dueño del barrio

Su debut tras las cámaras es, casi como cabría esperar, un drama mafioso con ambición de unir la autenticidad callejera de Martin Scorsese y la sensibilidad con tendencia a la épica de Sergio Leone. Adaptando la obra y guion de su co-protagonista Chazz Palminteri, la película se va a poder ver hoy en televisión a través de Be Mad a partir de las 22:42 (también en streaming a través de Movistar Plus).

En la neoyorquina área del Bronx durante los años 60 hay un claro dominador. Sonny impone a los adultos pero fascina a niños como el hijo de Lorenzo Anello, un conductor de autobús que intenta mantener a su vástago en el camino recto y alejado de la influencia mafiosa. Para es tan sencillo en el Bronx dominado por la violencia y el silencio impuesto por el terror.

Con dos bloques de tiempo bien marcados, prácticamente al estilo de una obra teatral, seguimos al personaje del hijo en dos etapas cruciales de su crecimiento como persona, y en las prioridades que toma a la hora de fijarse en un modelo. Los dos personajes adultos presentan dos formas de vida antagónicas que marcan el conflicto interno de un joven como él en este contexto.

No hay demasiada duda o ambigüedad, eso sí, en cuál es el modelo correcto. De Niro se da a sí mismo un papel sensible que lleva de maravilla, pero presenta tan pocas dudas sobre su idoneidad que la película acaba perdiendo gravedad por ello. Quitando el carisma evidente que Palminteri pone en su papel, no hay duda del camino correcto.

Esto no convierte a ‘Una historia del Bronx’ en algo desechable, pero sí que no tiene la misma inmersión que tienen los referentes de De Niro. Tampoco posee tanta destreza con el tono o lo visual, cayendo a menudo en lo derivativo, haciendo de la obra algo tan estimable como confortable de más.

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