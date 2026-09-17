Kat Dennings tuvo "el peor día de su vida" en una brutal audición para 'Mad Max'. Acabó con Tom Hardy merendando en su casa con su madre

Después de sumarse al universo de Marvel con su aparición en 'Thor', Kat Dennings podía haber saltado a otra gran franquicia. En un momento dado hizo una prueba para 'Mad Max: Furia en la carretera' de George Miller, llegando a pasar por una agotadora prueba de seis horas para comprobar qué tal quedaba en pantalla con Tom Hardy.

Aunque aparecer en el resurgir de 'Mad Max' habría sido un puntazo, Dennings se llevó una experiencia bastante distinta. Porque no todos podemos presumir de que Tom Hardy se haya hecho amigo de nuestra madre.

Yo te dejo aquí

Dennings contó estos días desde sus redes sociales cómo fue su audición para 'Mad Max: Furia en la carretera'. Una sesión que se extendió a lo largo de seis horas para probar su química con Hardy, sin apenas guion, con líneas muy vagas y que la actriz recuerda como "una clase de actuación en el peor día de tu vida".

Llegado el momento, incluso les hicieron intercambiar sus personajes, correr de un lado a otro, u olvidarse de sus líneas y solamente emitir sonidos. Ella estaba ahí, luchando por su vida mientras intentaba ganarse el papel, pero por lo visto Tom Hardy se lo estaba pasando de miedo: "Lograba ser realmente libre, se invitaba todo tipo de maneras creativas para decir estas frases".

La actriz explicó que conocer a Tom Hardy fue un gustazo. Aunque la mejor parte de la experiencia de audicionar con él en realidad llegó una vez terminó la prueba, ya que se ofreció a llevarla de vuelta a casa.

"Esto fue antes de que yo tuviese coche. Tom Hardy se enteró de que no tenía y me dijo... Ah, pues ya te llevo yo", recordaba la actriz en Instagram, explicando que fue encantador durante todo el trayecto hasta casa de sus padres, donde vivía en aquel momento. "Pasó dentro y conoció a mi madre, en plan: Ay, que casa tan bonita. Y yo le dije... Vale, Tom, este ha sido un día muy especial. Espero que puedas seguir adelante con esta experiencia, porque sé que yo no voy a hacerlo".

Después del día tan movido que habían tenido, Dennings se fue directa a la cama, se puso el pijama y se echó una siesta tremenda. Cuando ya se había repuesto un poco, salió de su cuarto... y ahí seguía Tom Hardy, merendando y echando el rato con su madre.

"Unas cuantas horas después, salí a la zona principal, y Tom Hardy estaba todavía ahí", continuó. "Estaba tomando el té con mi madre, y de charleta. No puedo decir más sobre Tom Hardy, voy a ser su fan durante toda mi vida. Creo que es una persona maravillosa, mi madre aún habla de él".

Dennings no especificó para qué papel de 'Mad Max' audicionó, aunque parece que no se arrepiente de haberse perdido la experiencia completa. Porque por lo menos se llevo una experiencia premium con Tom Hardy, y el aprobado de su madre.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de 2026 en Disney+



