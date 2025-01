"No eres suficientemente guapa y estás gorda". Kat Dennings desvela la crueldad de los castings infantiles en Hollywood

Todos conocemos a Kat Dennings por sus papeles en 'Dos chicas sin blanca' o en el Universo Marvel, donde lleva catorce años (traducidos en tres películas y una serie) interpretando a Darcy Lewis, pero lo cierto es que empezó su carrera a los catorce años, en un episodio de 'Sexo en Nueva York' y, justo después, fichó como hija de Bob Saget en 'Un padre en apuros', junto a Brie Larson. Uno puede creer que su carrera se ha montado de manera muy sencilla, empezando desde abajo para terminar siendo una de las reinas de Hollywood, pero lo cierto es que nada es lo que parece.

A-Kat-ando las decisiones

Todos sabemos que el mundo de la actuación infantil y adolescente es de todo menos agradable. El rechazo constante yendo de casting en casting puede acabar causando traumas de por vida si no estás preparado para ello, y ninguno de nosotros podemos llegar a arañar siquiera la crueldad de la industria, tal y como le ha afirmado Kat Dennings a la revista People repasando sus primeras audiciones a los doce años.

La época en la que estaba haciendo castings y empezando a actuar tenía un ambiente muy distinto al actual. No había nada de inclusividad. Era muy duro. Había muchos comentarios extremadamente negativos y la gente no se cortaba un pelo. Pensando sobre aquello, era muy loco. ¿Cómo le puede decir alguien eso a un niño pequeño? Es una locura. Por ejemplo, cuando tenía doce, iba a un casting, lo hacía, y mi manager les llamaba. Yo le preguntaba qué tal había ido, y contestaba "Bueno, creen que no eres suficientemente guapa y estás gorda".

Por suerte, Dennings supo hacerse fuerte en la industria con el apoyo de su familia: "Esa era mi actitud. Por alguna razón, no rompió mi espíritu. Pensaba 'Les voy a enseñar quién soy'. Supongo que es gracias a mis padres, porque me decían 'Son idiotas, no les escuches', y me hicieron pensar 'Son idiotas, yo no lo soy'". Por suerte, Hollywood ha crecido, y la actriz de 38 años no puede estar más contenta: "Hay variedad de cuerpos, hay inclusividad, y no había nada de eso antes. Era realmente asqueroso". The times a'changing. A veces, por suerte, para bien.

En Espinof | Todas las películas del Universo Marvel ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las 47 mejores series de comedia en Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon y demás plataformas de streaming