Quentin Tarantino publicará la novela sobre Cliff Booth antes de que David Fincher estrene la película en Netflix. Promete ser una auténtica locura

En 2021, dos años después de estrenar 'Érase una vez en... Hollywood', Quentin Tarantino publicó, por sorpresa, su novelización, una especie de auto-fan-fiction donde exploraba los pensamientos de sus protagonistas, ampliaba escenas y contaba más sobre el pasado de sus personajes. Aunque no era el libro mejor escrito del mundo, Tarantino se envalentonó y enseguida anunció que escribiría una segunda parte, 'The films of Rick Dalton', que detallaría toda la carrera del protagonista. Nunca llegó, como la mayoría de proyectos del cineasta, pero sí hemos tenido otra secuela diferente: la novelización de 'Las aventuras de Cliff Booth'.

Con buen tino

Lo curioso es que la novela, que saldrá a la venta el 8 de diciembre en Estados Unidos, como leemos en Variety, lo hará tan solo un poco después de que la película se estrene en cines (el 25 de noviembre) y un par de semanas antes de que llegue a Netflix. Tarantino se negó a dirigir esta secuela por su obsesión con hacer solo diez películas y dejar un gran legado, y el guante lo recogerá David Fincher.

De momento no se sabe mucho más sobre esta secuela literaria, más allá de que, como es lógico, tendrá nuevas escenas y referencias, e indagará más en los pensamientos de su protagonista. Honestamente, y tras haber leído la primera auto-adaptación, no guardaría muchas esperanzas en cuanto a la calidad: Tarantino es un gran guionista y director, pero como novelista le falta mucho camino por hacer.

Eso sí, es imposible no tener al menos curiosidad por saber la versión original del guion, porque el propio autor afirmó que lo que le había dado a David Fincher era un poco locura: "Le di una gigantesca novela escrita en forma de guion, y es su trabajo atacarla... No, yo no soy como otros guionistas de Hollywood que te dicen 'Toma, aquí están tus 120 páginas, rueda siete al día y debería ir bien'. No, no, le he dado a Fincher una cosa sin control, y no me he contenido en absoluto. Y es su trabajo reducirlo", dijo en 'The Church of Tarantino'. Ahora que vamos a tener esa locura entre manos, a ver quién es el listo que se resiste a echarle un vistazo.

En Espinof | El error garrafal de Quentin Tarantino. Creo que el cineasta se equivocó al hablar antes de tiempo sobre su retirada

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026