La historia real de 'El señor de las moscas': seis chicos pasaron más de un año en una isla desierta, pero con un final muy distinto

'El señor de las moscas' ha vuelto a estar bajo el foco gracias a la nueva adaptación de Jack Thorne, creador de 'Adolescencia', en formato miniserie. La novela de William Golding, publicada en 1954 y convertida en uno de los grandes clásicos de la literatura británica del siglo XX, cuenta la historia de un grupo de niños que queda atrapado en una isla deshabitada después de un accidente de avión y tiene que organizarse para sobrevivir.

El nuevo proyecto, que ya está disponible en Movistar Plus ha vuelto a despertar el interés por una historia que lleva décadas planteando una pregunta bastante inquietante: ¿qué pasaría realmente si un grupo de niños tuviera que sobrevivir completamente solo en una isla? Pues lo curioso es que hay una respuesta real. En 1965, seis adolescentes de Tonga naufragaron y pasaron nada menos que 15 meses en una isla deshabitada del Pacífico, pero en lugar de reproducir el caos y la violencia de la novela de Golding, construyeron una pequeña comunidad basada en la cooperación. Una historia que llegó a conocerse como el Milagro de Tonga y que parece casi una versión alternativa, y mucho más amable, de 'El señor de las moscas'.

Seis adolescentes en una isla desierta

Todo comenzó en junio de 1965, cuando seis estudiantes de entre 13 y 16 años de un internado católico de Nuku'alofa, la capital de Tonga, decidieron escaparse para ir a pescar. Mano Totau, Tevita Siola'a, Sione Fataua, Luke Veikoso, Fatai Latu y Kolo Fekitoa estaban hartos de la comida del colegio y querían vivir una aventura que les llevara incluso a lugares como Fiji o Nueva Zelanda. Para ello tomaron prestado el barco de un pescador llamado Taniela Uhila, sin imaginar que aquella escapada acabaría convirtiéndose en una lucha por sobrevivir durante más de un año.

Al principio, todo parecía estar bajo control. El mar estaba tranquilo y los chicos se quedaron dormidos, pero cuando despertaron se encontraron en mitad de una tormenta que destrozó primero la vela y después el timón del barco. Sin posibilidad de navegar, pasaron ocho días a la deriva hasta alcanzar la isla de 'Ata, un territorio deshabitado del Pacífico que llevaba mucho tiempo considerado prácticamente inhabitable. Durante esos días tuvieron que apañárselas con lo poco que encontraban: pescaban peces con las manos, recogían agua de lluvia utilizando cocos vacíos y compartían todo lo que conseguían.

Y aquí es donde la historia empieza a separarse radicalmente de la novela de Golding. En lugar de enfrentarse hasta destruirse entre ellos, los seis adolescentes decidieron organizarse como una pequeña comunidad. Crearon un huerto, almacenaron agua de lluvia, construyeron un corral para las gallinas e incluso llegaron a montar un gimnasio y una pista de bádminton utilizando los materiales que tenían a su alcance. Dividieron las tareas y establecieron turnos de vigilancia para asegurarse de que siempre hubiera alguien pendiente del grupo.

Evidentemente, también hubo momentos difíciles. Uno de los chicos se rompió una pierna después de resbalar por un acantilado y los demás se encargaron de inmovilizarla y ayudarle hasta que terminó recuperándose. Las oraciones y la música también formaron parte de su rutina, y uno de ellos llegó a fabricar una guitarra improvisada utilizando un trozo de madera, medio coco y seis cables recuperados de la embarcación. Pero la cooperación se convirtió en la clave de su supervivencia, justo lo contrario de lo que ocurre en la novela, que se publicó antes de estos hechos.

Pasaron 15 meses en 'Ata hasta que finalmente fueron localizados y rescatados por el capitán Peter Warner. Para entonces, en Tonga prácticamente habían perdido toda esperanza de encontrarlos con vida e incluso se habían celebrado funerales por ellos. Cuando regresaron, los aproximadamente 900 habitantes de su ciudad salieron a recibirlos como auténticos supervivientes milagrosos. La historia, sin embargo, todavía tuvo un último giro bastante surrealista: la policía los detuvo por haber robado el barco con el que habían salido a pescar. Warner encontró una solución vendiendo los derechos de su historia al Canal 7 de Australia, que recreó los acontecimientos y permitió que los chicos pudieran pagar su libertad.

Durante décadas, el llamado Milagro de Tonga apenas tuvo repercusión internacional, hasta que el escritor neerlandés Rutger Bregman recuperó la historia en su libro, publicado en 2021. Bregman llegó incluso a entrevistar al capitán Warner y a Mano Totau, que entonces tenía 67 años. Al final, ambas historia tienen elementos comunes, pero el final de una de ellas fue batante distinto.

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