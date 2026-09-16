Era uno de los directores chinos más aclamados, pero se transformó por completo haciendo una gran película de acción: ahora puedes verla en Netflix

El culto de cierta parte del cine asiático más desafiante y de más acción a comienzos del siglo XXI no es ni mucho menos casualidad. El impulso de fetichistas como Quentin Tarantino y éxitos como ‘Tigre y dragón’ (’Wo hu cang long’) dieron un increíble espaldarazo a una ola de cine wuxia desatado y alucinante con películas épicas como ‘Hero’ (’Ying Xiong’).

We Need a Hero

Dirigida por un Zhang Yimou reconvertido de autor dramático aclamado a gran cineasta de acción, y con leyendas de la talla de Jet Li y Tony Leung o Maggie Cheung al frente del reparto, esta potente cinta china causó notable impacto en su momento. Una de las películas de acción más inmensas de este siglo que ahora se puede ver en streaming a través de Netflix.

Una China dividida en siete reinos que se enfrentan entre ellos por la hegemonía, el rey Qin se impone para intentar imponer una nueva era de paz y prosperidad colocándose como nuevo emperador. Sus ambiciones chocan con las de otros monarcas, que contratan a tres sicarios implacables para asesinarlo. Él, en respuesta, busca protección, que le otorga un misterioso hombre sin nombre y una impresionante historia.

La película se lanza a esta aventura estructura de flashbacks que puede crear una experiencia desigual en el espectador. Pero Yimou entiende de maravilla lo que tiene que hacer. El espectacular comienzo con la acción desplegada más allá de los límites de lo posible, pero también de la fantasía estéticamente bella, nos enseña cómo ver esta película y nos introduce plenamente en ella.

Se nota además el esfuerzo puesto en ella, con diseño de producción y dinero chino quemado a espuertas para recrear y reinterpretar la época de manera visualmente épica. Aun así, no todo es exceso, y ‘Hero’ consigue crear algo inmenso como experiencia sin llegar a los 100 minutos de metraje, algo que no se ve todos los días.

Yimou reconduciría brevemente su carrera gracias a esta potente película, siguiendo con la aún más popular ‘La casa de las dagas voladoras’ (’Shi mian mai fu’) y regresando puntualmente al wuxia cuando lo ha considerado. Pero su obra más impresionante en estas lides seguirá siendo este imperial espectáculo.

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