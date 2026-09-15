48 años después, Rob Reiner vuelve a ganar un Emmy y hace historia de forma póstuma batiendo el récord de su propio padre

Hay premios que llegan en el momento justo y otros que parecen esperar toda una vida para volver a hacer justicia. Rob Reiner ha conseguido algo que ningún otro intérprete había logrado antes en la historia de los Emmy: 48 años después de ganar su último premio como intérprete, ha vuelto a llevarse una estatuilla, esta vez de forma póstuma por su aparición en 'The Bear'.

Reiner ganó sus dos primeros Emmy por interpretar a Michael "Meathead" Stivic en 'Todo en familia', primero en 1974 y después en 1978. Y ahora, casi medio siglo más tarde, la Academia de Televisión ha vuelto a reconocerle por su trabajo como Albert en la serie de FX. El premio, además de convertirse en uno de los momentos más emotivos de los Emmy de este año, le ha permitido arrebatarle un curioso récord a su propio padre, Carl Reiner, que hasta ahora era quien ostentaba la mayor distancia entre dos victorias como actor en estos premios.

Rob Reiner hace historia en los Emmy

Rob Reiner recibió su Emmy póstumo al Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia por su trabajo en 'The Bear', concretamente por el episodio 'Tonnato'. El actor interpretó en la cuarta temporada a Albert, el padre de Carmy, y su victoria llegó apenas unos meses después de su muerte, en diciembre de 2025. Su último Emmy como actor fue en 1978, cuando volvió a ganar por 'Todo en familia'. Entre aquel premio y el que acaba de recibir han pasado exactamente 48 años, una distancia inédita en la categoría interpretativa de los Emmy.

El dato tiene, además, una curiosa conexión familiar. Hasta ahora, el récord lo tenía Carl Reiner, padre de Rob, que había conseguido sus Emmy como actor con 37 años de diferencia. Jamie Lee Curtis fue precisamente quien recordó este detalle durante el emotivo homenaje a Rob Reiner en el In Memoriam de la ceremonia. La actriz, visiblemente emocionada, recordó a su amigo y compañero de reparto antes de destacar que su último Emmy había conseguido superar el récord que ostentaba su propio padre.

Y resulta especialmente bonito que este Emmy interpretativo de Rob Reiner haya llegado gracias a 'The Bear'. La serie de FX se ha convertido en una de las grandes protagonistas de los premios televisivos de los últimos años, aunque su relación con los Emmy ya no sea tan notoria como en sus primeras temporadas. Reiner apareció en la cuarta entrega interpretando a Albert, y su candidatura era una de las pocas grandes oportunidades que tenía la serie de llevarse una estatuilla en esta edición. Al final, fue él quien puso el único gran broche a la presencia de 'The Bear' en la gala.

El premio también adquiere otra dimensión si se tiene en cuenta la trayectoria de Reiner más allá de la televisión. Aunque siempre estará asociado a 'Todo en familia', donde interpretó al inolvidable Meathead, su carrera terminó convirtiéndole en una figura fundamental también detrás de las cámaras, con películas como 'La princesa prometida', 'Cuando Harry conoció a Sally' o 'Cuenta conmigo'.

Por eso, el momento vivido en los Emmy 2026 tuvo algo especialmente simbólico. Rob Reiner ha tardado 48 años en volver a ganar un Emmy como actor y, de paso, ha superado el récord que pertenecía a su padre, convirtiendo un premio póstumo por una pequeña pero memorable aparición en 'The Bear' en una pieza más de la historia de los premios.

En Espinof | Jean Smart hace historia en los Emmy con su quinto premio consecutivo por 'Hacks'. No imaginaba una mejor manera de decir adiós a la fantástica Deborah Vance

En Espinof | 'La maldición de Widow's Bay' es la mejor Mejor comedia en los Emmy 2026 en una noche perfecta para la serie de terror de Apple TV