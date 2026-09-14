Meses después de ser nominada al Óscar, se estrena en streaming una de las mejores películas animadas del año

Vale la pena repetirlo. La cinematografía francesa está entrando y promoviendo de manera llamativa la animación de una manera que está proporcionando alegrías de lo más variadas. Sorpresas desde formatos muy tradicionales, empleados con imaginación sin límites, que se traducen en cosas como ‘Little Amélie’ (’Amélie et la Métaphysique des tubes’).

No se cabrea a un dios pequeño

Estrenada este año y nominada en los últimos Premios Oscars en la categoría animada, esta pequeña película de 77 minutos del tándem de directores Mailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang es una de las mejores obras animadas del año. Una hermosa historia con hermoso aspecto visual que ya se puede ver en streaming a través de Movistar Plus.

La pequeña Amélie se había mantenido imperturbable en una burbuja durante dos años completos, considerándose un dios que no puede ser perturbado. Pero fuera de su entorno seguro tiene que relacionarse con el resto de su familia y su cuidadora, que viven como inmigrantes en Japón, aprendiendo sobre el mundo que le rodea en el proceso.

Las ambiciones metafísicas del inicio son una puerta de entrada de fantasía para luego cautivar con una historia más modesta, humana y realmente exquisita. ‘Little Amélie’ explora la vida en sus facetas más espléndidas y más dadas por supuesto, pero también las menos agradables como relaciones que no siempre fluyen o algunas que forzosamente se tienen que acabar.

La película trata con mucho la faceta de inmigrantes de esta familia europea en un entorno oriental donde todo apunta a que durarán poco, lo que afecta a cómo son observados por el entorno cercano. Las relaciones con la cuidadora aportan matices bastante complejos que los cineastas abordan con mucho gusto.

Todo con un acabado estético deslumbrante que deslumbra todavía más en secuencias fantasiosas o donde sucede lo imposible. Ayudan a crear cercanía con la perspectiva de una niña de tres años y su manera de percibir la vida, que acaba teniendo un efecto cálido y emotivo en el espectador. De momento no hay quien la mueva de nuestro top de películas de 2026, que ponemos abajo en los broches.

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