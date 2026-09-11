Ya es oficial. Netflix anuncia el estreno de la película ganadora de 7 Óscar basada en hechos reales que batió récords en taquilla

Cada vez da más la sensación de que es inevitable que prácticamente cualquier película acabe pasando en algún momento por el catálogo de Netflix. Poco importa si tuvo un éxito impresionante y debería funcionar como gancho para otra plataforma, ya que Netflix siempre se acaba saliendo con la suya. Un nuevo ejemplo de ello es que ahora va a llegar allí 'Oppenheimer'.

Una película que arrasó con todo

Protagonizada por un excelso Cillian Murphy, 'Oppenheimer' cuenta la historia real del físico que trabajo contrarreloj para crear la primera bomba atómica, aunque luego acabo tremendamente atormentado por el uso que se dio a esa terrible arma.

La aclamada película basada en hechos reales escrita y dirigida por Christopher Nolan tuvo un éxito descomunal en todos los sentidos antes de estar disponible en streaming. Por lo pronto, 'Oppenheimer' se convirtió en el biopic más taquillero de todos los tiempos con una recaudación mundial de 975,8 millones de dólares, aunque este año ha sido destronada por 'Michael', que acumula ya 1.016 millones.

Además, 'Oppenheimer' fue recompensada con 7 Óscar, incluyendo tanto el de mejor película del año como el de mejor dirección para Nolan. Ahora la duda está en si el cineasta logrará superarse a sí mismo con 'La odisea', una película que ya se ha convertido en la más taquillera de toda su carrera, pero su suerte en los premios que entrega la Academia de Hollywood todavía está en el aire.

Neflix España ha elegido el 21 de septiembre de 2026 como la fecha de estreno de 'Oppenheimer' en la plataforma, dándose la curiosidad de que 'Barbie' también está actualmente disponible allí, por lo que cualquiera que quiera hacerse un Barbenheimer en casa se ha quedado sin excusas para ello. No será lo mismo que en cines, pero ahí está la opción.

Pese a su abultada duración de 180 minutos, lo que la convierten en la película más larga de la filmografía de Nolan, me da que 'Oppenheimer' también va a arrasar en Netflix. Eso sí, fácil tampoco lo va a tener, pues apenas dos días antes llega a la plataforma la mejor película de superhéroes de los últimos años...

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