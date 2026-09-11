Después de arrasar en taquilla, la mejor película de terror de 2026 tendrá secuela. Y podría contar de nuevo con el mismo director

Lo que empezó como uno de tantos fenómenos extraños nacidos en internet está a punto de convertirse en una franquicia cinematográfica. 'Backrooms', la película con la que Kane Parsons llevó a la gran pantalla su particular interpretación de uno de los mitos más populares de la cultura de internet, ha sido todo un fenómeno de taquilla, recaudando alrededor de 394 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de apenas 10 millones.

La película dejó además varias preguntas sin respuesta sobre Async, Mary, las copias humanas y la expansión de las entradas a ese universo de espacios liminales. Y parece que la secuela está cada vez más cerca de hacerse realidad.

A través de la pared

Kane Parsons imaginó la mitología de 'Backrooms' mucho antes de convertirla en un largometraje. Cuando todavía publicaba sus cortometrajes de bajo presupuesto en YouTube, el cineasta ya estaba construyendo una historia mucho más amplia alrededor de estos espacios infinitos y perturbadores.

Por eso, la primera película estaba concebida en buena medida como una puerta de entrada a ese universo, y no como una historia cerrada. El propio Parsons ha explicado que quería ofrecer una versión accesible de un concepto que, al no contar con una única interpretación oficial, podía resultar especialmente difícil de trasladar al cine. Y parece que todavía queda mucho terreno por explorar.

La historia dejó en el aire cuestiones como lo que pasa con Mary (Renate Reinsve), Async, el fenómeno de las copias humanas y las entradas que aparecen y se multiplican, elementos que podrían tener un papel importante en una futura continuación. De momento, no se ha confirmado cómo seguirá exactamente la historia, pero hay material de sobra para seguir ampliando una mitología que nació en internet y que ahora ya tiene dimensión de superproducción.

De hecho, según un nuevo informe de Dread Central -que ha recopilado Collider-, Parsons habría firmado oficialmente para dirigir 'Backrooms 2' para A24. La compañía todavía no ha hecho ningún anuncio al respecto, por lo que conviene tomar la información con cautela hasta que llegue la confirmación oficial. Pero, de ser cierto, supondría además la consolidación de una franquicia que partió de un fenómeno puramente digital y que ha conseguido resultados de taquilla difíciles de imaginar cuando Parsons comenzó a experimentar con el concepto.

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