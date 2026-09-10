La nueva serie de 'Avatar' desvela cuántos años han pasado desde 'La leyenda de Korra', y esta nueva línea temporal genera más preguntas que respuestas

Este año hemos tenido doblete de 'Avatar' con el estreno de la película 'Avatar Aang: The Last Airbender', una continuación directa de la serie original, pero no nos quedamos solo en el pasado y tenemos por delante una nueva serie para ampliar la línea temporal.

Se trata de 'Avatar: Seven Havens', que nos presenta a una nueva Avatar llamada Pavi y un mundo muy diferente al que dejamos en la anterior entrega de la franquicia.

Ruptura completa

'Avatar: Seven Havens' apunta a ser una serie muy diferente a sus predecesoras, sacudiendo el escenario por completo y ambientándose en un mundo con grandes toques fantásticos y oníricos. Tras un gran cataclismo, los límites entre el mundo físico y el espiritual han sido destruidos, y ahora el Avatar es considerado como el destructor de la humanidad, no su salvador.

Pavi lo tiene bastante complicado en un mundo que la ha marcado como enemiga. Todavía quedan muchos misterios en pie sobre 'Avatar: Seven Havens', pero por lo menos ahora sabemos cuándo se ambienta:

"Avatar: Seven Havens' se desarrolla unos 225 años después de que termine 'La leyenda de Korra", ha dicho a Polygon el productor Sehaj Sethi. "Aunque el mundo es muy fantástico, sigue estando muy influenciado por las culturas e historias asiáticas, del Pacífico e indígenas."

Teniendo en cuenta que Pavi es la siguiente Avatar tras Korra, que tiene alrededor de 20 años cuando termina 'La leyenda de Korra'. Se estima que Pavi tiene unos 10 años, así que Korra habría muerto con unos 235 años, siendo una Avatar tremendamente longeva. Teniendo en cuenta sus poderes no es del todo imposible y también hay precedentes: Kyoshi llegó a vivir hasta los 230 años.

Aún así, que 'Avatar: Seven Havens' se ambiente en un futuro tan distante sigue generando muchas preguntas y promete darnos una serie muy diferente a las anteriores. Especialmente porque, a pesar del paso del tiempo 'La leyenda de Aang' y 'La leyenda de Korra' se sentían tremendamente ligadas, y la nueva entrega nos plantea un escenario completamente desconocido.

Ahora nos queda esperar. En Estados Unidos se estrenará en Paramount+ el próximo 9 de octubre, esperemos que en España llegue a través de SkyShowtime y no se haga demasiado de rogar.

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