Javier Bardem y Penélope Cruz arrasan en Venecia. Su película 'Búnker' arranca una de las ovaciones más largas de la historia del festival, aunque no supera a Almodóvar

Cada vez está más claro que 2026 está siendo el año de Javier Bardem. A falta de, presumiblemente, arrasar la taquilla navideña con la esperadísima 'Dune: Parte Tres', uno de nuestros actores más internaciones —si no el más— ha encadenado elogios por su papel como Max Candy en la 'Cape Fear' de Nick Antosca y, particularmente, por su magnífico trabajo en 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen.

España representando

Por otra parte, Penélope Cruz también está teniendo un año de lo más sólido en lo que respecta a su trayectoria profesional. No sólo ha participado en la injustamente denostada '¡La novia!' de Maggie Gyllenhaal, sino que ha recibido fantásticas reseñas por sus roles en 'La invitación' de Olivia Wilde y en una 'La bola negra' que apunta a ser uno de los grandes bombazos de la filmografía patria reciente.

Pues bien, la pareja de intérpretes no se han conformado con esto, sino que han arrasado en el Festival de Venecia llevándose la ovación más larga de la edición y quedándose cerca la más larga de la historia del certamen, que curiosamente fue para 'La habitación de al lado' el pasado 2024. Concretamente, su labor en 'Búnker' se ha traducido en la friolera de 15 minutos y medio de aplausos; 60 segundos menos que la cinta de Pedro Almodóvar.

Para quien no tenga en el radar la cinta, 'Búnker' está escrita y dirigida por el dramaturgo y cineasta francés Florian Zeller, responsable de la extraordinaria y oscarizada 'El padre' y que, desgraciadamente no tuvo tanto tino con su siguiente y, pese a todo, nada desdeñable largometraje, estrenado en 2022 bajo el título de 'El hijo'.

En esta ocasión, el Parisino de 47 años ha narrado la historia de Miguel, un prestigioso arquitecto que acepta un proyecto moralmente antiguo: construir un búnker para un oligarca tecnológico; algo que sirve como detonante para que su esposa, Sofía, empiece a poner en duda su relación tras 17 años. Un punto de partida par un thriller psicológico en el que las aspiraciones profesionales, los planes de futuro y las dinámicas de pareja son, cuando menos, asfixiantes.

Por el momento, 'Búnker', cuyo reparto completan Stephen Graham, Paul Dano, Patrick Schwarzenegger y Mark Galiss, no tiene fecha de estreno en nuestro país.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026