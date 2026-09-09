Uno de los animes revelación del año tiene más capítulos en marcha. 'Nippon Sanguko' confirma su temporada 2 y el primer tráiler quita el aliento

Estamos acostumbrados a que los estrenos de anime vayan llegando a Crunchyroll y Netflix cada trimestre, pero este año Amazon Prime Video se ha hecho con una de las mejores series de 2026. Se trata de 'Nippon Sanguko: Las tres naciones del sol carmesí', un fascinante drama político ambientado en un Japón arrasado por una guerra nuclear.

No es el final, todavía...

La primera temporada de 'Nippon Sangoku' arrancó el pasado abril y se despidió tras doce capítulos tremendamente sólidos. A pesar de que en España ha pasado relativamente desapercibido, se encuentra entre los animes mejor valorados de 2026 e incluso tuvo enganchadísimo a Hideo Kojima al poco de iniciar su emisión.

Sin duda ha sido uno de los animes revelación del año, y en Japón ha funcionado de perlas porque ya se ha confirmado que la segunda temporada de 'Nippon Sangoku' está en marcha. Incluso se ha dejado ver un primer tráiler que ya adelanta que se mantendrá el espectacular acabado visual que nos ha enamorado en la primera temporada, y que además tiene al creador del manga original contentísimo con el anime:

"Estoy emocionado de que la secuela de 'Nippon Sangoku' esté en producción. La chispa que se ha encendido silenciosamente en la primera serie con el tiempo crecerá en la llama que consumió la era, sacudiendo profundamente los destinos de la gente", ha dicho Ikka Matsuki, el creador del manga. "¿Qué tipo de escenario pintará la historia que grabé en el trabajo original, cuando se interpreta y expresa en una manera tan única en la adaptación? Como el autor original, pero también como espectador, tengo muchísimas ganas de ver cómo se desarrolla".

Por ahora no se ha dado más información sobre la segunda temporada, aunque se espera que quizás llegue en la segunda mitad de 2027. Eso sí, el manga original de Matsuki todavía está en publicación y apenas consta de 7 volúmenes recopilatorios, con lo que tampoco hay demasiado material para que el anime continúe en muchas temporadas. Así que quizás el estudio se lo quiera tomar con calma y alarga la producción para dejarnos el mejor resultado posible, y de paso dar más tiempo a que la historia continúe en el manga.

'Nippon Sanguko' se desarrolla después de una gran guerra nuclear que arrasó Japón y lo dejó dividido en tres reinos. La tecnología moderna ha desaparecido y se ha vuelto a la forma de vida de la era Meiji, y ahora un joven llamado Aoteru Misumi sueña con reunificar el país y crear un mundo mejor.

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