Este anime es una de las joyas escondidas en Amazon Prime Video. Se ha estrenado con una puntuación casi perfecta y ha fascinado a Hideo Kojima

Cada nuevo trimestre se estrenan decenas de nuevas series, así que es normal que por desgracia algunas tantas se queden más enterradas. Desde Prime Video han ido metiéndose poco a poco en el mundo del anime y han fichado series muy interesantes cada temporada, y esta primavera se han terminado agenciando una de las joyas ocultas de este año: 'Nippon Sangoku'.

El sello de calidad

En España podemos ver 'Nippon Sangoku: Las tres naciones del sol carmesí' desde Amazon Prime Video. Y aunque por ahora tan solo cuenta con tres capítulos, se está posicionando como una de las mejores series de anime del año gracias a una calidad impecable y una envolvente historia dramática que te atrapa desde el primer momento.

Su primer episodio se estrenó con una puntuación casi perfecta, llegando a alcanzar un 9,3 sobre 10 en IMDb y convirtiéndose en una de las series de anime mejor valoradas del año. Desde entonces su valoración ha bajado un poco, aunque 'Nippon Sanguko' sigue ostentando un muy respetable 8,2 en IMDb y 8,45 en MyAnimeList.

No solo eso, sino que también ha fascinado a Hideo Kojima, el creador de 'Metal Gear Solid' y Death Stranding'. Que ya sabemos que es un cinéfilo empedernido y a menudo comparte sus opiniones sobre cine y televisión en sus redes sociales, y solo ha tenido buenas palabras para 'Nippon Sangoku'.

"Estaba surfeando por los servicios de streaming y terminé viendo el primer capítulo de un anime que me llamó la atención. Solo había visto el título anteriormente en las secciones de manga de las librerías", dijo Kojima en su cuenta de X. "Nippon Sangoku, que anime tan increíble. Honestamente, estoy maravillado... Es tan intenso y poderoso. Definitivamente voy a continuarlo, o quizás debería empezar el manga en su lugar"

'Nippon Sangoku' adapta el manga de Ikka Matsuki y se ambienta tras una devastadora guerra nuclear mundial. Tras una serie de revueltas y desastres, el país ha revertido a la tecnología del siglo XIX, con el territorio dividido en tres reinos. Años después, comienza un movimiento para unificar el país con un drama que está siendo empezado a ser conocido como el 'Juego de Tronos' del anime.

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