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'Godzilla Minus Zero' saca la artillería pesada y promete uno de los espectáculos más descomunales del año con su nuevo tráiler

Ahora solo queda saber si igualará el éxito de 'Godzilla Minus One' en premios y taquilla

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Víctor López G.

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Han pasado ya un par de meses desde que vimos el primer teaser con cara y ojos de la esperadísima 'Godzilla Minus Zero', y aunque el avance ya apuntaba maneras, he de confesar que no estaba preparado para los descomunales 85 segundos que dura el tráiler que la gente de Toho y GKIDS Films acaban de presentar a la galería. Toma asiento, dale al botón de play y disfruta, porque lo que tenemos por delante promete dejar en pañales a lo visto el pasado 2023.

Vuelve el rey de los monstruos

La secuela de la fantástica y oscarizada 'Gozilla Minus One' se ambienta dos años después de los acontecimientos narrados en la cinta original, trasladándonos a un 1949 en el que Japón intenta dejar atrás las pesadillas de la guerra y los monstruos. Por supuesto, la calma dura poco, porque la criatura titular regresa aún más grande, con más mala leche y, muy probablemente, acompañado de un viejo conocido. 

Y es que, según puede escucharse en un breve efecto de sonido del aperitivo, todo apunta a que King Ghidorah hará acto de presencia en el largometraje, y que Godzilla dará el giro de villano a aliado inesperado de a población nipona en una batalla que promete ser espectacular, porque tal y como apunta el tráiler, 'Minus Zero' será la primera producción japonesa rodada para IMAX, y su relación de aspecto de 1.43:1 parece que hará justicia a la escala que exige un kaiju-eiga como este.

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Takashi Yamazaki vuelve a capitanear el barco como director, guionista y responsable de los efectos visuales en una 'Godzilla Minus Zero' que llegará a nuestras salas de cine el próximo 6 de noviembre. Mientras esperamos pacientemente a su estreno, os dejo con la sinopsis oficial compartida hasta la fecha y el póster de la película. 

Han pasado dos años desde la desesperada batalla que marcó los acontecimientos de Godzilla Minus One. Cuando la humanidad apenas empieza a recuperar la esperanza tras una paz conquistada con enorme sacrificio, una nueva y devastadora amenaza emerge para ponerlo todo en peligro.
asdfa

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