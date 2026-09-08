Arturo Pérez-Reverte elige la mejor película del oeste y afirma que todos deberíamos verla: "No es un western, es el western. Lo tiene todo"

El western fue durante muchísimos años el género por excelencia en Hollywood. Es cierto que su popularidad ha decaído de forma sustancial, pero siempre tendremos allí innumerables películas del oeste imprescindibles. Obviamente, cada cual tendrá su favorita personal, pero lo que ahora nos interesa es que Arturo Pérez-Reverte ha situado a un western por encima de todos los demás y que "lo tenéis que ver todos".

Ha sido durante su visita a The Wild Project donde el creador del Capitán Alatriste no ha tenido problemas en señalar que 'Rio Bravo' es "es perfecta", llegando a asegurar que "si hay una película que tuviera que meter en mi féretro si me fuera a a tumba, sería Rio Bravo".

También es la favorita de Garci

Dirigida por Howard Hawks y estrenada en 1959, 'Rio Bravo' del sheriff Chance, quien detiene por asesinato al hermano de un influyente terrateniente, quien se propone liberarlos a cualquier precio. Chance solamente contará con la ayuda de otras tres personas cuando se encierra en la oficina del sheriff para contener todos los ataques que va a recibir antes de que las autoridades estatales lleguen allí para llevarse al preso.

'Rio Bravo' brilla como uno de los mejores westerns de la filmografía de John Wayne, quien, curiosamente, no lo incluyó en su lista personal de las mejores películas del oeste en las que había participado -entre las cuales tampoco metió a la extraordinaria 'El hombre que mató a Liberty Valance'-. Eso sí, ahora se da la casualidad de que tanto Pérez-Reverte como José Luis Garci la sitúan como el mejor western de todos los tiempos.

El escritor también añade que "no es un western, es el western. Lo tiene todo: a chica, el sheriff, el salón, el borracho... Lo tiene todo. El pistolero joven, los malos... Es perfecta". Personalmente, creo que hay varios mejores, pero también que cualquier lista de las mejores películas del oeste que no la incluya estaría incompleta.

Por desgracia, 'Rio Bravo' no está actualmente disponible en el catálogo de ninguna plataforma de streaming en España, pero me permito la licencia de recomendaros haceros con ella en formato físico en 4K, pues la calidad audiovisual que ofrece el UHD editado por Warner alcanza un nivel al que ningún servicio de streaming podría acercarse actualmente. Lo tenéis disponible por 19,95 euros ahora mismo.

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