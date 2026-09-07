'Coyote vs. Acme' arrasa en la taquilla de México, tanto que el protagonista lleva su demanda a la PROFECO... y el gobierno le promete justicia

Hay una fascinante relación entre el público mexicano entusiasta a ir al cine y las películas de animación: es básicamente un amor de ida y vuelta que, más allá de la nostalgia, es una conexión única entre los espectadores y las historias en pantalla, sin embargo, en pocas ocasiones esa relación salta a la vida real, como lo demostró el Coyote, protagonista de 'Coyote vs. Acme' que no sólo llevó el motivo de sus fracasos al cine, sino que también lo hizo ante las autoridades mexicanas.

Como parte de la promoción de la película, en México 'Coyote vs. Acme' pintaba para tener una gran estrategia de marketing, y no decepcionó: después de ver espectaculares por muchas ciudades del país, ahora el Coyote ha decidido dar un paso más allá en la búsqueda de justicia: acudir a la PROFECO.

En México, la Procuraduría Federal del Consumidor es el organismo que atiende las quejas de aquellos consumidores o compradores que no están conformes con la calidad o el precio de los productos que se encuentran en los negocios en México, un movimiento maestro por parte de Coyote y su equipo de Marketing, ya que, para muchos mexicanos, es el organismo público que mejor hace su trabajo.

Y la PROFECO responde

En redes sociales se viralizaron unas fotografías en las que, de acuerdo a la trama de la película, Coyote exigía justicia por todos los objetos y artefactos fallidos de la marca ACME que lo llevaron al fracaso en su intento de captura del Correcaminos.

Lo que nadie esperaba era que la Profeco recibiera al mismísimo Coyote para presentar su queja, un movimiento de marketing maestro que demuestra que las cintas animadas en México tienen gran éxito.

Como muestra, el récord de su estreno en fin de semana y lo recaudado hasta la fecha: casi cinco millones de dólares con una asistencia de más de 1 millón de personas congregadas en el cine para mostrar apoyo a la cinta descartada por la Warner.

Cabe recordar que, en los cines de México, la película animada más exitosa de todos los tiempos fue 'IntensaMente 2' ('Del revés 2') de Pixar, que se convirtió en la cinta más taquillera de la historia del país al acumular 1.867 millones de pesos, superando a 'Spider-Man: No way home', que había ostentado el récord durante tres años con 1.618 millones de pesos.

Fotos de Ketchup Entertainment | @zimaent

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