Zach Cregger confirma que su implicación en la precuela de 'Weapons' será mínima. Los motivos de la decisión tienen todo el sentido del mundo

En cosa de cuatro años, Zach Cregger ha pasado de ser un auténtico desconocido a convertirse en uno de los grandes referentes para los amantes del cine de terror más desmadrado, libre y desacomplejado. En 2022 ya nos encandiló con un perfil relativamente bajo gracias a su fantástica e imprevisible 'Barbarian', pero fue el pasado 2025 cuando el de Arlington terminó de enamorarnos con esa gloriosa majadería titulada 'Weapons'.

Gladys se queda sin Cregger

Su desquiciado tren de la bruja, además por de encandilar a base de giros imposibles, una atmósfera enrarecida y un sentido del humor especialmente retorcido, consiguió el amor de propios y extraños gracias a uno de los personajes más icónicos de su curso cinematográfico: la icónica Gladys interpretada por una Amy Madigan que, finalmente, consiguió el reconocimiento que merecía alzando el Oscar a la mejor actriz de reparto.

Por supuesto, tratándose de la maquinaria de Hollywood, fue cuestión de tiempo que se confirmase que Cregger ya trabajaba en una precuela basada en la peculiar bruja, confirmada en agosto del mismo 2025. Fue por aquél entonces cuando el cineasta confesó en una entrevista que el proyecto estaba en su mente —y sobre el papel— desde antes del estreno de 'Weapons':

Es real y he estado hablando con Warner Bros. al respecto. Hay una historia y estoy muy emocionado. No son tonterías. Estaba listo. Lo tenía guardado antes de que se estrenara la película.

Pues bien, ahora, en pleno 2026 y con el estreno de su flamante 'Resident Evil' a la vuelta de la esquina, el bueno de Zach ha confirmado charlando con Deadline que su implicación con 'Gladys' va a ser mínima, limitándose únicamente a producir y a contribuir como creador de la historia original. "De hecho, Zach Shields está escribiendo Gladys. Yo desarrollé la historia junto a él, pero él la está escribiendo".

Cregger ha decidido apartarse plenamente de 'Gladys' para poder centrarse en uno de sus proyectos amados: una 'The Flood' producida por Steven Spielberg que, teóricamente, debería empezar a rodarse a principios de 2027 y que contará la historia de una exploración espacial que recibe una señal de un planeta remoto y que descubre un artefacto alienígena que altera la realidad tal y como la conocemos.

Curiosamente, ambas cintas, 'Gladys' y 'The Flood' coincidirán salvo sorpresa en salas de cine, con sus estrenos previstos para el 11 de agosto de 2028 y el 8 de septiembre del mismo año respectivamente.

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