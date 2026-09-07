Final de 'Silo'. Fecha de estreno, tráiler y todo lo que sabemos de la temporada 4 de la magnífica distopía de Apple TV

Vaya final el de la temporada 3 de 'Silo'. La serie distópica de Apple TV nos ha tenido con el corazón en un puño en lo que nos decía momentáneamente adiós. Y digo momentáneamente porque en menos de lo que creemos (o por lo menos de lo que estamos acostumbrados con otras series de perfil similar) tendremos por aquí la temporada final de la serie.

Una temporada 4 que promete cerrar las vicisitudes de este grupo de pobladores "sileros" y de la que vamos a repasar todo lo que sabemos. Sí, incluyendo tráiler y fecha de estreno.

La historia

Ojo porque si no habéis visto el final de la temporada 3, mejor no avancéis. Si bien todavía no hay una sinopsis oficial de la temporada, esta cuarta entrega de la distopía nos lleva a cierta "declaración de guerra" entre el Silo 18 y el Silo 1 después de que los primeros evitasen efectivamente la salvaguarda.

Tal como vimos en los últimos instantes, Juliette, Camille, Sims y compañía deciden pasar a la ofensiva y, por lo que vemos en el primer adelanto, contar la verdad a los vecinos del silo. Algo que, lógicamente, no se tomarán nada bien desde el Silo de los fundadores. Como ya hemos visto, no les tiembla el pulso a la hora de eliminar amenazas.

Hablando de los Fundadores, seguiremos explorando el pasado desde el momento del fin del mundo. Entre otras cosas se responderán preguntas como qué pasa con Helen y cómo (o más bien por qué) transforman a Daniel en Troy (a ver, suponemos por donde van los tiros) y cómo funciona el día a día del Silo 1. En este sentido, parece que parte de la trama será Troy intentando averiguar quién es en realidad y quién fue Helen, después de que Victor le dejase ese dato en herencia antes de suicidarse.

El reparto

Rebecca Ferguson como Juliette Nichols sigue siendo nuestra protagonista en una serie que aparentemente no sufre demasiados cambios en el reparto. Si bien se supone que tendremos la baja definitiva de Tim Robbins, salvo que tengamos flashback, el que volvamos a indagar en el origen de los silos hace seguro que volvamos a ver a Matt Craven como Victor.

Por lo demás, el reparto de la temporada contará con Common, Harriet Walker, Avi Nash, Rick Gomez, Chinaza Uche, Shane McRae, Alexandria Riley, Ashley Zukerman, Jessica Henwick, Reed Birney, Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie y Colin Hanks, entre otros.

El rodaje

El rodaje de la temporada 4 ya está realizado. Desde Apple Studios estimaron conveniente rodar estos episodios junto a la temporada 3. De esta manera, la producción de esta temporada ocupó de agosto de 2025 a marzo de este 2026. Ahora queda el montaje final y los efectos especiales.

Graham Yost crea y escribe la serie. Junto a él la ristra de productores cuenta con Michael Dinner, Nina Jack, Joanna Thapa, Rebecca Ferguson, Morten Tyldum, Hugh Howey, Amber Templemore, Fred Golan y Rémi Aubuchon.

La fecha de estreno

Desde Apple TV no han querido esperar mucho para anunciar cuándo veremos los nuevos episodios de la serie. Nada más emitir el final de la tercera temporada, desde la plataforma han anunciado que veremos el primero de los diez episodios de esta temporada final el 9 de julio de 2027. Apenas un año después del estreno de esta temporada.

El tráiler

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