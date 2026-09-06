La película de aventuras que rompe récords en streaming. Número 1 en 101 países, dos grandes estrellas y aclamada por la crítica

Son muchas las películas estrenadas directamente en streaming que hacen ruido, pero no son tantas las que consiguen un éxito sencillamente atronador. Eso justo lo que ha logrado ahora 'Mayday', una comedia de aventuras liderada por Ryan Reynolds y Kenneth Branagh que ha logrado ser ya número de 1 de Apple TV en la friolera de 101 países.

'Mayday' nos traslada a 1987, durante la fase final de la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. Allí seguimos a Troy Kelly, un piloto de la armada norteamericana que es derribado tras la línea enemiga en una operación altamente secreta. Su destino más probable era acabar en las garras de la KGB, pero es rescatado por un ruso excéntrico que siente pasión por la cultura de Estados Unidos. Juntos forjan una improbable alianza para que ambos intenten escapar con vida de la Unión Soviética.

Estrenada de forma directa en streaming el 4 de septiembre de 2026, 'Mayday' tuvo un éxito instantáneo, destronando además a 'F1: La película', que aún dominaba la lista. En pocas horas ya era número 1 en 24 países, al día siguiente lo era en 100 y parece haber tocado techo llegando a lo más alto en la friolera de 101 países, ya que en Flixpatrol dejan claro que es número 1 en todos los territorios en los que está disponible Apple TV.

Escrita y dirigida por John Francis Daley y Jonathan Goldstein, el mismo dúo detrás de la estupenda 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones', 'Mayday' es una comedia de aventuras que basa gran parte de su atractivo en las personalidades contrapuestas de los personajes interpretados por Reynolds y Branagh. El primero ofrece la interpretación que todos esperamos de él a estas alturas, pero el británico se luce mostrando sus habilidades cómicas -y también físicas, no pasemos eso por alto-.

¿Merece la pena 'Mayday'?

No puedo decir que 'Mayday' sea una gran película, pero sí que se trata de un entretenimiento bastante solvente que te arranca más de una sonrisa y alguna que otra carcajada. Como ya daba a entender antes, el MVP de la función es un Branagh entregado a la causa y subvirtiendo el rol de típico ruso rudo para pasárselo en grande y transmitírselo al espectador.

A cambio sí que puede hacerse algo ingenua en ciertas situaciones y da la sensación de que Reynolds puede haber hecho algunos retoques al guion apara añadir más humor marca de la casa. Tampoco nada grave y que se cargue el resultado final, pero sí más que suficiente para que acabe siendo una propuesta más simpática que memorable.

Además, 'Mayday' cuenta con el respaldo de la crítica, pues consigue un estupendo 81% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, dándose la particularidad de que está gustando algo más a la prensa especializada que al público: en IMDb se conforma con una nota media de 6,9, mientras que en LetterboxD consigue un 3,2 sobre 5 (vamos, un 6,4).

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