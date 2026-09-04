Amazon cancela 'Spider-Noir' tras su fantástica primera temporada, dejando claro que de nada sirve ser una de las mejores series del año

No me cansaré de decirlo: no podemos tener cosas bonitas, y la gente de Amazon Prime Video nos lo acaba de recordar una vez más tras pegar un hachazo inesperado a una de sus series más sólidas de este curso televisivo 2026. Y es que, según acaba de confirmar Variety, la compañía acaba de cancelar la más que recomendable 'Spider-Noir' tras una primera temporada de ocho episodios que, sin duda, se nos terminó quedando corta.
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Hay que reconocer que, aunque una buena parte de las cancelaciones que suelen anunciarse cada año tienen cierto punto de sentido, el caso que nos ocupa nos ha cogido particularmente desapercibidos. Los motivos son varios, partiendo por el notable acabado del show protagonizado por Nicolas Cage, tanto en la parte narrativa como, especialmente, en lo que respecta a un acabado audiovisual tan original como por encima de la media.
No obstante, hay dos factores que invitan a arquear la ceja frente a la funesta noticia, comenzando por la buena recepción de público y crítica de la serie —con un 92 % de reseñas positivas en Rotten Tomatoes por parte de la crítica profesional y un 90 % por parte del público— y continuando por su espectacular desempeño en las nominaciones a los Premios Emmy, donde ha barrido a la competencia directa de su propia plataforma.
'Spider-Noir' cerró el anuncio de candidaturas como la producción de Amazon Prime Video con más menciones y como la séptima más nominada de la ceremonia de entrega de premios con 11 nominaciones, todas ellas en categorías técnicas, incluyendo las categorías de diseño de producción, edición y mezcla de sonido, efectos visuales y, por supuesto, dirección de fotografía.
Este mismo fin de semana sabremos si 'Spider-Noir' muere matando y se despide de la parrilla televisiva con una única tanda de episodios que vale su peso en Emmys. Esperemos que la producción de Oren Uziel y Steve Lightfoot tenga un buen puñado de recompensas más que merecidas y a la altura de uno de los mejores títulos del Spider-Verso estrenados hasta la fecha.
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