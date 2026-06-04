'Spider-Noir' ha llegado un año tarde por culpa de su versión en color. "Los sets estaban pintados de verde, rosa y marrón"

Aproximadamente tres años después de que conociésemos la existencia del proyecto, 'Spider-Noir' ha aterrizado finalmente en nuestras pequeñas pantallas para ofrecernos uno de los títulos más frescos —pese a su sabor añejo— del panorama superheróico contemporáneo. No obstante, hoy hemos conocido que, de no haber sido por el miedo de los ejecutivos responsables, puede que hubiésemos disfrutado del show de Nicolas Cage bastante antes de lo previsto.

Spider Pink, Green and Brown

Como puede que ya sepas, 'Spider-Noir' se ha incorporado al catálogo de Amazon Prime Video en dos versiones distintas en lo que respecta a su tratamiento visual: una en blanco y negro —como sugiere el título— y otra a pleno color para atraer al público con fobia a lo monocromático, supongo. Pues bien, gracias a un par de trabajadores de la serie hemos conocido con un poco más de detalle cuál ha sido el proceso técnico y creativo de la producción, y hay que reconocer que la cosa es de traca.

Por una parte, K.C. Lauf, que sirvió como loader —algo así como segundo ayudante de cámara— de la segunda unidad, ha explicado en un post de Threads que la serie se rodó originalmente en blanco y negro, y que su proceso de conversión a color no solo se hizo durante la postproducción, sino que implicó casi un año de reshoots para poder hacerlo posible.

Trabajé en esta serie como loader de la segunda unidad. Rodamos al estilo noir auténtico en set para una entrega en blanco y negro. Los sets se pintaron todos de verde, marrón y rosa para complementar las gradientes de gris en blanco y negro. El pase de color no estaba planeado originalmente y necesitó reshoots que duraron casi un año.

Tras leer esto puede que te estés preguntando qué sentido tiene pintar de verde, marrón y rosa los sets de rodaje cuando se está fotografiando en blanco y negro. La respuesta se remonta a tiempos del cine monocromático, cuando las limitaciones de las cámaras y el material sensible de la épica requerían de trucos extra para representar del modo más fiel posible las diferentes tonalidades de la escala de grises.

Así pues, los colores rosa permitían traducirse en un gris medio para separar fondos de personaje gracias a la cantidad de luz que refleja sin llegar a sobreexponer ni afectar en exceso a los intérpretes y el entorno —como sí haría un fondo blanco recibiendo luz directa—. Por otro lado, los verdes y marrones hacían las veces de grises oscuros que no hacían perder textura a las superficies de los objetos sobre los que estaban pintados.

El set de La familia Addams de los 60

Sin ir más lejos, el estudio en el que se rodó la mítica serie de 'La Familia Addams' de los años 60 tenía una pinta mucho menos gótica en la vida real que una vez capturado en cámara, predominando los colores rosa, amarillos, marrones y verdes pastel para obtener una escala de grises rica, variada y que aportase contraste sin perder detalle ni en las sombras ni en las altas luces.

Arsenio J. Álvarez, en respuesta a Lauf —también en Threads—, ha corroborado esto desde el punto de vista de la pospo mientras, al mismo tiempo, ha sentenciado cuál es la forma adecuada de ver 'Spider-Noir' si queremos disfrutar de la serie tal y como fue concebida por Oren Uziel, Steve Lightfoot y el resto del equipo.

Como alguien que estuvo en el lado de posproducción, ¡Sí! ¡El color se pensó después! Nos llegaron los materiales y después el estudio —no Sony— decidió que quería color. Así que la forma de verlo es en Noir —blanco y negro— para tener la visión auténtica del director.

Sea como fuere, 'Spider-Noir' ya está disponible en Amazon Prime Video.

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