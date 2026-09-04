Los hermanos Russo quieren que 'Vengadores: Doomsday' sea como un western de Sergio Leone: "Siempre han sido muy especiales para nosotros"

El próximo gran evento de Marvel que tenemos pendiente en el calendario es 'Vengadores: Doomsday', que marca el regreso de Joe y Anthony Russo como directores al universo comiquero. Tienen una importante tarea por delante para intentar replicar el éxito en taquilla de 'Spider-man: Brand New Day', pero los Russo apuntan a crear un tipo de evento diferente similar a los western de Sergio Leone.

El objetivo está claro

Desde que los Russo estrenaron 'Vengadores: Endgame' el panorama del cine ha cambiado mucho para centrarse más en el streaming, y los directores son perfectamente conscientes. Aún así, quieren que 'Doomsday' sea un gran evento cinematográfico que atraiga a las masas a las salas.

Así que una de sus grandes guías para 'Doomsday' ha sido una de sus películas favoritas: 'Hasta que llegó su hora' (‘C’era una volta il West’, 1968) de Sergio Leone, con la que quieren replicar ese tipo de obras a gran escala, pero repletas de momentos con una intimidad emocional muy intensa. Especialmente porque han encontrado alguna que otra similitud entre el western y el cine de superhéroes, dos géneros que consideran que fueron dejado de lados por el público tras una temporada de "fatiga".

"Joe y yo crecimos con todo tipo de cine, pero los western siempre han sido muy especiales para nosotros. A través de la historia del cine, el western ha sido declarado muerto durante décadas, pero aún así puedes hacer una y que sea uno de los mayores ejemplos de género", sentenció Anthony Russo en una entrevista con AP News.

Quizás también apuntan a replicar la duración, que el clásico de Leone roza las tres horas de duración y 'Vengadores: Doomsday' tendrá una duración de 165 minutos. Queda por ver si los Russo consiguen captar algo de la magia del director, aunque eso va a ser más complicado por mucha ilusión que le pongan.

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