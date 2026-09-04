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Los hermanos Russo quieren que 'Vengadores: Doomsday' sea como un western de Sergio Leone: "Siempre han sido muy especiales para nosotros"

Joe y Anthony Russo apuntan a crear una película a gran escala como un clásico del western

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Mariló Delgado

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El próximo gran evento de Marvel que tenemos pendiente en el calendario es 'Vengadores: Doomsday', que marca el regreso de Joe y Anthony Russo como directores al universo comiquero. Tienen una importante tarea por delante para intentar replicar el éxito en taquilla de 'Spider-man: Brand New Day', pero los Russo apuntan a crear un tipo de evento diferente similar a los western de Sergio Leone. 

El objetivo está claro

Desde que los Russo estrenaron 'Vengadores: Endgame' el panorama del cine ha cambiado mucho para centrarse más en el streaming, y los directores son perfectamente conscientes. Aún así, quieren que 'Doomsday' sea un gran evento cinematográfico que atraiga a las masas a las salas.

"Nos basamos en la improvisación". Marvel está haciendo 'Vengadores: Doomsday' sin tener el guion acabado, pero sus directores creen que así es como nace la magia
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"Nos basamos en la improvisación". Marvel está haciendo 'Vengadores: Doomsday' sin tener el guion acabado, pero sus directores creen que así es como nace la magia

Así que una de sus grandes guías para 'Doomsday' ha sido una de sus películas favoritas: 'Hasta que llegó su hora' (‘C’era una volta il West’, 1968) de Sergio Leone, con la que quieren replicar ese tipo de obras a gran escala, pero repletas de momentos con una intimidad emocional muy intensa. Especialmente porque han encontrado alguna que otra similitud entre el western y el cine de superhéroes, dos géneros que consideran que fueron dejado de lados por el público tras una temporada de "fatiga".

Hasta Que Llego Su Hora
"Joe y yo crecimos con todo tipo de cine, pero los western siempre han sido muy especiales para nosotros. A través de la historia del cine, el western ha sido declarado muerto durante décadas, pero aún así puedes hacer una y que sea uno de los mayores ejemplos de género", sentenció Anthony Russo en una entrevista con AP News.

Quizás también apuntan a replicar la duración, que el clásico de Leone roza las tres horas de duración y 'Vengadores: Doomsday' tendrá una duración de 165 minutos. Queda por ver si los Russo consiguen captar algo de la magia del director, aunque eso va a ser más complicado por mucha ilusión que le pongan.

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