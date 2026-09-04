La película de ciencia ficción de Steven Spielberg que casi nadie sabe que existe. Se estrenó hace 62 años y solamente 500 personas llegaron a verla

A sus 79 años, Steven Spielberg ha rodado numerosas grandes películas a lo largo de su carrera pero es innegable que su nombre está especialmente asociado al género de la ciencia ficción. A fin de cuentas, el cineasta estadounidense es el máximo responsable de títulos tan famosos como 'Encuentros en la tercera fase', 'E.T., el extraterrestre' o 'Parque Jurásico', así como la reciente 'El día de la revelación'.

Sin embargo, en la filmografía de Spielberg hay una aportación a ese género que casi nadie pudo ver y muchos ni siquiera saben que existe. Bueno, o que existió en su momento, pero no nos adelantemos y vayamos con la historia.

Un joven prodigio

La pasión por el cine le llegó a Steven Spielberg siendo muy joven, algo que él mismo abordó en 'Los Fabelman', e hizo muchas películas caseras cuando era todavía menor de edad. De entre todas ellas, la más ambiciosa fue 'Firelight', un largometraje de ciencia ficción de 140 minutos de duración que sacó adelante con apenas 500 dólares que invirtió su padre en ella.

Además de dirigir, el propio Spielberg escribió el guion, compuso la banda sonora y se encargó del montaje y la fotografía, contando con la ayuda de otros miembros de su familia. Por ejemplo, su hermana Nancy era una de las protagonistas de la historia.

'Firelight' se sitúa en un pueblo ficticio de Arizona llamado Freeport, en el que un grupo de científicos observan unas luces extrañas en el cielo antes de que tengan lugar una serie de misteriosas desapariciones. Detrás de todo ello hay tres alienígenas que quieren abducir al pueblo entero, con el objetivo de crear un zoo de humanos en su planeta natal.

Como su máximo responsable apenas tenía 16 años cuando empezó a trabajar en la película, el rodaje transcurrió principalmente durante fines de semana y algunas tardes libres. El joven Spielberg tuvo lista 'Firelight' para estrenarla el 24 de marzo de 1964 en una sesión especial en un cine de Phoenix.

500 personas fueron a verla y la entrada costaba 1 dólar; sin embargo, como uno de los espectadores pagó doble, la película acabó dando un dólar de beneficio. El primer éxito de Spielberg. Nunca más volvió a exhibirse de forma pública, así que esa fue la recaudación total de su largometraje.

No mucho después, Steven Spielberg se fue a Hollywood con la esperanza de recibir una oportunidad para debutar en la meca del cine. Con esa intención se llevó la única copia de 'Firelight' y se la entregó a un productor para que pudiera comprobar sus habilidades tras las cámaras. Por desgracia, la compañía se fue a la bancarrota apenas una semana después y Spielberg nunca pudo recuperar el material que había entregado de su película.

Afortunadamente, no tardó en llegarle una oportunidad el joven cineasta, primero con el cortometraje 'Amblin' estrenado en 1968, y luego trabajando en producciones televisivas como 'Galería nocturna' o 'Colombo'. Ya en 1971 dirigió 'El diablo sobre ruedas' ('Duel') y su carrera despegó de forma definitiva.

"Una de las cinco peores películas de la historia"

En lo referente a 'Firelight', la película nunca ha sido recuperada, y lo máximo que hemos podido ver todos los que no tuvimos la suerte de verla en aquella sala de Phoenix, es un extracto de apenas 3 minutos de duración. Os lo dejo a continuación por si no lo conocéis:

Durante su participación en un programa de 'Inside the Actors Studio' emitido en 1999, Steven Spielberg habló sobre esta película perdida y aseguró lo siguiente: "Firelight fue la chispa que encendió 'Encuentros en la tercera fase', sin duda".

Mucho me temo que ya nunca podremos verla entera. Han pasado tantos años sin que el material haya reaparecido, y tratándose de una única copia en manos de una productora que acabó en bancarrota... Una verdadera lástima. Eso sí, no creo que a Steven Spielberg le duela mucho lo ocurrido; en el libro de Joseph McBride 'Steven Spielberg: A Biography', el cineasta llegó a decir sobre 'Firelight' que era "una de las cinco peores películas de la historia".

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