Steven Spielberg incluyó un homenaje a otra de sus películas en una escena de 'El día de la revelación': "Habría sido genial que lo hubiera empujado"

Steven Spielberg ha recuperado una idea que dejó a medias hace más de 50 años en 'El día de la revelación'. El director ha revelado que una de las secuencias más impactantes de su nueva película de ciencia ficción nace de una espina que llevaba clavada desde 'El diablo sobre ruedas' (1971), el telefilme que supuso su debut como director en el cine.

En aquel thriller, un camionero acosaba sin descanso al conductor de un coche rojo y, en uno de los momentos de mayor tensión, el camión empujaba al vehículo hacia un tren en marcha, aunque la escena nunca llegaba hasta sus últimas consecuencias. Más de medio siglo después, Spielberg ha decidido recuperar aquella idea y llevarla exactamente hasta donde siempre había querido.

Reciclando ideas

En una entrevista con The New York Times, Steven Spielberg recuerda que 'El diablo sobre ruedas' fue uno de sus primeros ejercicios en los que construyó una secuencia de suspense compleja y que, desde entonces, ha seguido perfeccionando esa forma de narrar la tensión: "En El diablo sobre ruedas siempre me decía: ¿No habría sido genial que el camión hubiera empujado de verdad al coche contra el tren?".

Esa idea permaneció durante décadas en su cabeza hasta encontrar el momento adecuado para utilizarla. "Pensé: Voy a hacerlo en El día de la revelación. Voy a llevar esa escena hasta su realización completa", contaba Spielberg, explicando cómo decidió recuperar aquella secuencia inacabada.

En la nueva película, los personajes de Margaret (Emily Blunt) y Daniel (Josh O'Connor) intentan escapar con un archivo que demostraría la existencia de otra forma de vida inteligente. Mientras esperan ante un paso a nivel, otro coche los embiste por detrás y comienza a empujarlos directamente hacia un tren en marcha, recreando y ampliando la misma premisa de 'El diablo sobre ruedas'.

Para Spielberg, la secuencia es también una demostración de cómo ha evolucionado su manera de construir el suspense desde sus primeros trabajos. El director explica que sigue buscando mantener al espectador "al borde del asiento", pero ahora con la oportunidad de culminar una idea que llevaba más de cinco décadas esperando poder rodar en condiciones.

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