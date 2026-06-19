La actriz clave de 'El día de la revelación' no es Emily Blunt. Dejó un trabajo que mantuvo durante 7 años y acabó en el clímax de una película de Spielberg

En 'Todo por un sueño' ('To Die For') el personaje de Nicole Kidman soñaba con tanta fuerza volverse una celebridad como presentadora que no estaba dispuesta a aceptar obstáculos, ni siquiera un marido que eliminó en una conspiración tan elaborada como chapucera. Por fortuna, no todas las reporteras tienen que llegar tan lejos para triunfar.

No fue un camino fácil para Courtney Grace, porque según contó en una entrevista Variety su primer intento de actuar fue en una audición para el colegio y ni siquiera pudo decir sus frases. Ahora, años después, roba la película 'El día de la revelación' ('Disclosure Day') de las manos de Emily Blunt para liderar la escena más memorable y emocionante de la película.

Todo por un sueño

A partir de aquí spoilers de 'El día de la revelación'

Grace interpreta a la presentadora de telediario que tiene que dar la noticia de que hay vida extraterrestre en el planeta Tierra y que hay evidencia audiovisual de ello. Y mientras intenta relatar estos hechos a la audiencia, no puede evitar romperse emocionalmente ante el impacto de lo que está contando. Tal y como explica la actriz, algo que "puede sacudir todo tu sistema de creencias y eso, en realidad, podría resultar bastante hermoso".

Es una experiencia que no le es del todo ajena, porque antes de salir en la película de Steven Spielberg el trabajo de Courtney Grace era ser presentadora de noticias en una cadena de Tampa. Aunque aspiraba actuar, decidió volcarse en ser reportera y ejerció como tal durante siete años. Y contaba con cierta seguridad laboral, pero lo dejó todo para perseguir su pasión.

Muchos de sus trabajos que se pueden ver en IMDb son justo como presentadora de noticias, o apariciones muy breves en series como 'Stranger Things' o 'Dulces magnolias' ('Sweet Magnolias'). Aparecer en la película de Spielberg es un punto de inflexión muy grande, sobre todo con una escena tan crucial, pero muchos se quedaron con sus reacciones mientras interpretaba ese monólogo/presentación de la noticia. "Me dieron una oportunidad única".