'The Apothecary Diaries' tendrá su propio live action. Una superproducción en toda regla que llegará directamente a Amazon Prime Video

Si nos gusta 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto' en japonés y 'Los diarios de la boticaria' en España), lo cierto es que tenemos una temporada bien cargadita por delante. De entrada este próximo otoño se estrena la tercera temporada del anime, y en diciembre llega la primerísima película de la franquicia.

La serie extenderá su emisión a lo largo de 2027 y viendo su éxito, tenemos anime asegurado para mucho tiempo. Pero, por si no fuera suficiente, ahora los misterios de Maomao saltan a acción real de la mano de Amazon Prime Video.

No hemos reparado en gastos

Ya se anunció hace unos meses que el live action de 'Los diarios de la boticaria' andaban en marcha. Aunque en realidad no teníamos demasiados detalles sobre el proyecto más allá de que Mana Ashida ('Pacific Rim) y Kouta Nomura ('My Dress-Up Darling') interpretarían a Maomao y Jinshi.

De entrada se había confirmado como una película, pero ahora sabemos que es un proyecto bastante diferente, y muy prometedor: en realidad se trata de una serie. El live action de 'Los diarios de la boticaria' será un proyecto masivo con un presupuesto altísimo, producido por TOHO y Amazon MGN Studios y se podrá ver en exclusiva en Prime Video a partir de 2028.

"Era muy fan de las novelas, así que había algunos momentos en los que me sentía muy nerviosa al estar involucrada en un trabajo que amo tantísimo. Sin embargo, junto con el reparto y el equipo, que respetan el trabajo original y han considerado con mucho cuidado todos los detalles, siento que me he dejado todo el corazón, con mi amor por Maomao y la serie, en el rodaje", dijo Ashida, como recogen desde AnimeCorner, que espera compartir su amor por la boticaria con nuevos y viejos fans.

Aún no se ha revelado más sobre la fecha de estreno, pero sí nos han dejado una primerísima imagen de Ashida caracterizada como Maomao. Yuki Saito será el director principal, mientras que Erika Yoshida se encargará de los guiones para adaptar la historia original de Natsu Hyuuga. La propia Hyuuga está muy emocionada con la adaptación de su obra, aunque admite que ha preferido dejarle la responsabilidad al equipo creativo y que tiene completa confianza en Ashida para encarnar a su protagonista.

"Una adaptación en acción real, sí que hemos llegado lejos. Tan lejos, que de hecho pensé que lo mejor era dejarlo todo en sus manos, sobre todo porque las novelas y el live action son cosas muy diferentes", dijo Hyuuga. "Cuando se eligió a la señorita Ashida como Maomao pensé... Ah, puedo desentenderme de esto con ella, y cuando por fin la conocí pensé: ¡Sí qque es Maomao!".

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