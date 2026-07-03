La película de 'The Apothecary Diaries' desvela su primer tráiler y promete ser uno de los grandes eventos de anime del año con un misterio monumental

Ya sabemos que a finales de año 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto' en japonés y 'Los diarios de la boticaria' en España) vuelve por partida doble. Primero llegará la tercera temporada del anime, que se estrena en otoño, y ya justo para cerrar el año podemos esperar la primera película de la franquicia.

Por ahora había mucho secreto sobre el tema, pero aprovechando la Anime Expo 2026, sus responsables han puesto toda la carne en el asador y por fin sabemos más sobre el nuevo misterio al que se enfrentan Maomao y Jinshi.

Un viaje movidito para despedir el año

Hace unas semanas Natsu Hyuuga, la creadora de 'Los diarios de la boticaria', ya adelanto que la película había encontrado su inspiración ideal en las películas de 'Doraemon'. Especialmente porque nos saca del escenario habitual y puede pasar cualquier cosa.

Por ahora Maomao no tiene un bolsillo mágico, pero 'The Apothecary Diaries: The Deceased Empress' Treasure' sí que llevará a Maomao y Jinshi a una tierra lejana, fuera del palacio imperial, en una historia completamente original. Según confirman desde redes sociales, hay en juego un tesoro oculto en una ciudad acuática, y la película ya se plantea como "el mayor misterio del anime hasta el momento".

Durante la Anime Expo 2026 se ha dejado ver un primerísimo tráiler, en el que por ahora la calidad visual tiene muy buena pinta y se nota el acabado para cines. Además, también se ha confirmado su fecha de estreno en Japón para el 11 de diciembre de 2026.

Ahora lo que queda pendiente es ver la distribución internacional. Podemos contar con que Crunchyroll se encargue de estrenar 'The Apothecary Diaries: The Deceased Empress' Treasure' a nivel internacional, y teniendo en cuenta el éxito del anime sería rarísimo que no pase por cines... Aunque a menos que metan el turbo de cara a Navidades, quizás tengamos que mentalizarnos que hasta 2027 la película de la boticaria no termine de llegar a nuestras salas.

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