Netflix no se conforma solo con 'One Piece'. Después de 3 años, uno de sus mejores live action de anime por fin confirma su temporada 2

Entre todas las apuestas recientes de Netflix por el anime, desde luego la de 'One Piece' es la que más redonda les ha salido. La plataforma de streaming se está convirtiendo en la gran casa de los Sombreros de Paja, y ya de paso ha marcado un antes y un después para demostrar el nivel al que pueden aspirar los live action de anime.

Eso sí, tampoco es el único. Además de 'One Piece', Netflix ha venido apostando recientemente por otros remakes en acción real como 'Bet' o 'Yu Yu Hakusho', que por fin vuelve a ponerse en marcha.

Tras el parón, toca seguir

La primera temporada de 'Yu Yu Hakusho' se estrenó en 2023, y con apenas cinco episodios era una introducción bastante apañada para meter a un nuevo publico el gusanillo de la historia. El aclamado manga de Yoshihiro Togashi ya tuvo un anime en los años 90, pero el live action era la oportunidad perfecta para entrar al trapo de una manera mucho más contenida.

A pesar de que el live action funcionó bastante bien en Netflix, alcanzando el Top 10 de series más vistas en más de 90 países, la segunda temporada parecía que no iba a llegar nunca. Ahora, casi tres años después de su estreno, parece que las cosas por fin han empezado a moverse y Netflix ha confirmado que hay más capítulos de 'Yu Yu Hakusho' en marcha.

Eso sí, por desgracia parece que el proyecto tan solo tiene luz verde y ni siquiera se empezaría a rodar la segunda temporada hasta 2027. Con lo que parece bastante improbable que 'Yu Yu Hakusho' regrese a Netflix antes de 2028... Vamos, que si la espera entre temporadas de 'One Piece' nos parecía larga, con 'Yu Yu Hakusho' más nos vale esperar sentados.

'Yu Yu Hakusho' es un manganime de fantasía urbana que gira en torno a un adolescente llamado Yusuke Urameshi, un macarrilla que un día muere al intentar salvar a un niño de un accidente. Resulta que este acto de bondad ha causado su muerte mucho antes de su momento, por lo que en el más allá le dan una segunda oportunidad ofreciéndole un trabajo como Detective Espiritual para ayudar con casos sobrenaturales.

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