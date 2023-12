'Yu Yu Hakusho' no es la adaptación de anime más brillante de Netflix pero funciona y se ha convertido en la puerta de entrada perfecta para engancharme a la historia original

Con el historial que llevaba Netflix a la hora de hacer remakes de anime en acción real, pues es normal que muchos fans tuvieran poquísima confianza en la serie de 'One Piece'. Pero el momento llegó y pasó y resulta que Netflix tiene en las manos una gallina de los huevos de oro con el anime y sus posibles adaptaciones live-action.

La siguiente intentona más reciente ha sido la serie de 'Yu Yu Hakusho', que aunque no ha sido la superproducción de 'One Piece' ya está arrasando en la plataforma.

Detectives sobrenaturales, yokais y macarras adolescentes

El anime de 'Yu Yu Hakusho' de los años 90 es una de esas cuentas pendientes que aún tengo, porque aunque alguna vez sí que lo pillé en la tele cuando se emitía con el subtítulo de "Los guardianes del Más Allá", nunca se llegó a convertir en una hiperfijación como 'Slayers' o 'Inuyasha'.

Y así llegué a la serie de Netflix, que la verdad es que ha sido bastante refrescante y a pesar de sus fallos sí que me ha picado el gusanillo, y bastante.

'Yu Yu Hakusho' es el primer gran manga de Yoshihiro Togashi antes de pegar el bombazo definitivo con 'Hunter x Hunter', y sigue a Yusuke Urameshi, un macarrilla adolescente de tres al cuarto que en realidad tiene mejor fondo de lo que parece. Entre pelea y pelea resulta que le salva la vida a un niño que está a punto de ser atropellado, y con esta buena acción el Más Allá no sabe muy bien qué hacer con él porque todavía no era su momento de morir.

Así que le dan la oportunidad de oro de volver a la vida, pero con la condición de convertirse en un detective sobrenatural y resolver casos relacionados con yokais y otros espíritus que puedan poner en peligro el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

De entrada, 'Yu Yu Hakusho' maneja muy bien las escenas de acción con coreografías muy cuidadas en las que se entiende todo perfectamente e incluso consiguen dar el pego cuando el CGI no cumple. Porque hay que tener en cuenta que a veces los efectos especiales dan hasta donde pueden (y a veces incluso dan risa), pero consiguen salir al paso muy bien e incluso pegan alguna sorpresa de vez en cuando.

En especial quizás dónde peor sale parada es las escenas en el Inframundo, al igual que los vestuarios, pero con la excusa de que es un escenario sobrenatural y de "otro mundo", tampoco chirría tanto como para llegar a molestar del todo o sacarte de la trama.

Eso sí, donde mejor sale parada la serie es con sus protagonistas. El combo de Yusuke y Kuwabara como rivales y colegas es impresionante y la serie en acción real hace un trabajo genial presentándote a todos los personajes principales, aunque también se echa de menos que nos pudiéramos detener un poquito más con cada uno.

Al final el gran problema que tiene la serie de 'Yu Yu Hakusho' es precisamente el tiempo. Porque con solo cinco episodios no da para desarrollar demasiado y da constantemente la sensación de que vamos a toda leche, con villanos a los que no da tiempo a explorar y que dan igual por completo.

Si los protagonistas me han conseguido importar, ha sido por la buena química entre el grupo de Yusuke, Kuwabara, Kurama y Hiei, con una mezcla de drama y comedia muy bien medida, y la verdad es que se han convertido en la principal razón por la que me pasaría sin pensármelo al anime. Porque quiero saber más de ellos, verles repartiendo candela y la serie me ha dejado justo en el mejor momento.

Como adaptación, 'Yu Yu Hakusho' puede que no consiga convencer del todo, aunque se queda muy por encima y muy lejos de los desastres que fueron la primera película de 'Fullmetal Alchemist' y la serie de 'Cowboy Bebop'. Como serie de acción y drama sobrenatural es entretenida y funciona perfectamente (aunque a veces se pase de drama) y lo justo para que te enganches más de lo que quizás planeabas.

Ahora queda por ver qué pasa con la serie y si Netflix se moja a renovar 'Yu Yu Hakusho', porque la historia de Yusuke no ha hecho más que empezar y todavía puede mejorar mucho si le dan la oportunidad.

