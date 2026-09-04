Uno de los grandes dramas del cine clásico tiene nueva versión como miniserie de Netflix. Florence Pugh brilla en el imponente tráiler de ‘Al este del Edén’

El discurso de los nepobabies en la industria del entretenimiento se ha estirado un poco hasta perder significado, pero no por ello deja de haber linajes directos que puntualmente conducen a situaciones accidentalmente cómicas. Como, por ejemplo, que en una era de reciclar cualquier clásico del pasado, sea un nieto que haga un remake de una obra de su abuelo.

Es cierto que adaptar una novela como la de John Steinbeck da cierto pase a esta nueva ‘Al este del Edén’ (’East of Eden’), que Zoe Kazan lleva al formato miniserie de la mano de Netflix más de medio siglo después de que su abuelo Elia Kazan la llevase al cine en una imprescindible película clásica. La actriz escribe todos los episodios de la serie, que crea junto a Jeb Stuart (’Vikingos: Valhalla’), aunque opta por no aparecer en el reparto.

Cuestión de familia

En su lugar, Florence Pugh toma el rol protagonista junto a Christopher Abbott, Mike Faist, Joe Anders, Hoon Lee, Tracy Letts, Martha Plimpton y Ciaran Hinds. Un reparto de aupa para un buen melodrama de época y contexto guerracivilista, como se aprecia en el primer tráiler compartido por Netflix que trata de exhibir valor de producción máximo.

Poder, tensiones familiares e inmigración se revuelven en esta nueva adaptación que aspira a trasladar la novela completa como ya se hiciera en una miniserie de 1981 de tres episodios. Zoe Kazan tiene cierta facilidad para distinguirse de su abuelo, que sólo llevó al cine el último cuarto de la novela original, aunque es imposible no pensar que las comparaciones van a estar a la orden del día por la conexión familiar.

La miniserie de ‘Al este del Edén’ se estrenará al completo, como es habitual, en la plataforma de streaming de Netflix el próximo 1 de octubre.

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