Una relación tiene que enfrentarse a desafíos inmensos a través del tiempo en esta romántica película que acaba de estrenarse en streaming

Para todo lo irreal que supone el romance contando a través del cine comercial, la realidad es que este ha proporcionado un tipo de película confortable que se convierte en casi clásico generacional a base de visionados repetidos. Incluso la historia más trágica o devastadora puede ser el lugar feliz de algunos espectadores que necesitan a veces esa catarsis del cine. Algo a lo que aspira ‘Vivir el momento’.

Vida, muerte y amor

El modesto éxito del cine romántico reciente, con corte más dramático, cuenta con unos notables Florence Pugh y Andrew Garfield al frente del reparto y puede convertirse en todo un film de culto sólo por la gente que va a querer ver esta historia en streaming. Algo que puede lograr a partir de ahora, ya que la película se estrena en Movistar+.

Almut es una aspirante a chef de gran reconocimiento internacional, mientras que Tobias trabaja en una multinacional intentando idear campañas con un punto positivo. Juntos se topan en un momento extraño de sus vidas, pero compartirán una relación sentimental que se extenderá a lo largo de los años, a pesar de toparse con encrucijadas complicadas.

La película viene firmada por un artesano del cine británico como John Crowley, que ya tuvo su experiencia con dramas románticos de emociones complejas con cintas como ‘Brooklyn’. Aquí nos lleva por terreno más ambicioso a través de trastocar en el montaje tres líneas temporales distintas que se entrecruzan hasta mezclar sus tempos emocionales y sus clímax.

Lejos de volverse enrevesada, consigue darle una textura especial más allá de un guión que no puede evitar explotar toda la emotividad de los instantes cruciales que viven los personajes. Tres desafíos de diferente envergadura, todos marcando profundamente a los protagonistas y su relación que debe intentar sobrevivir.

Sus instantes de una vida tienen suficiente potencia conmovedora para que, junto al buen desempeño de dos actores estupendos con una química innegable, se convierta en una favorita sentimental de una generación donde no tiene tantos potenciales clásicos por falta de oferta. Dentro de lo que cabe, ‘Vivir el momento’ juega lo suficientemente bien sus cartas para que no escame que sea posteriormente reivindicada.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas románticas de la historia