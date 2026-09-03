Robert Pattinson (40 años), sobre cómo la paternidad ha cambiado su percepción: "Ahora tengo conversaciones normales"

En los últimos años Robert Pattinson casi se ha especializado en hacer de villano despreciable o de tío bien rarito. Este 2026 va a llevar una racha tremenda entre 'El Drama', 'La Odisea', 'Primetime' y 'Dune 3' pero, a pesar de este ritmo acelerado de rodajes, el actor británico de 40 años reconoce que la paternidad le está haciendo cambiar un poco el foco de sus prioridades.

¿Cómo fue el partido?

Pattinson sigue siendo bastante reservado con su vida personal, dando los datos justos y necesarios. Solo suele hablar de su vida privada cuando afecta a su trabajo, y asegura que desde que nació su hija con Suki Waterhouse en marzo de 2024 su percepción de algunas cosas ha dado un giro interesante.

De entrada, Pattinson asegura que se ha vuelto mucho más paciente en todos los ámbitos, dijo a Icon Magazine el año pasado. Siempre le han atraído los papeles y las situaciones intensas, pero ahora se está tomando las cosas con más calma y dejándose sorprender poco a poco, y resulta que que "genuinamente me gusta pasar tiempo con bebés" por esta sensación de descubrir las cosas poco a poco.

Aunque lo que más le ha chocado es que ahora sus conversaciones son de "gente normal". Que habla de colegios, guarderías y de cosas bastante mundanas y cotidianas para cualquiera que no es una super estrella de Hollywood. Vamos, que Pattinson de repente se ha dado con un choque de realidad para traerle los pies al suelo, y solo le ha hecho falta convertirse en padre.

"Es muy raro, es como una especie de fuerza gravitacional. Ahora llevo chaquetas acolchadas y bermudas. Es lo que toca hacer", aseguraba Pattinson.

Aunque, también hay que decir, con lo que le gusta a Pattinson chotearse de la prensa (e incluso de sus fans) siendo extravagante y pareciendo más tarado de la cuenta, es más que posible que estuviera marcándose un vacile de los suyos en la entrevista.

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