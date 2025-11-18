Cuando Robert Pattinson espantó a una acosadora en España haciendo realidad su sueño: "Nunca volvió"

Robert Pattinson se ha labrado una carrera de lo más interesante tras finalizar su participación en la saga Crepúsculo hace ya 13 años. Después de títulos como 'Cosmopolis', 'Good Time' o 'El faro', ahora le tenemos en cartelera con 'Die My Love' y ya prepara el rodaje de 'The Batman 2'. Pero hoy vamos a centrarnos en una anécdota del británico antes de convertirse en la gran estrella que es hoy, aunque ya tenía su legión de fans; ocurrió durante el rodaje en España de 'Sin límites' ('Little Ashes', 2008) cuando Pattinson tuvo un peculiar encuentro con una de sus seguidoras.

Una cena con Pattinson fue suficiente

Por aquel entonces, Robert Pattinson era conocido principalmente por haber interpretado a Cedric Diggory en 'Harry Potter y el cáliz de fuego', y ni siquiera había sido anunciado todavía que daría vida al vampiro Edward Cullen, pero eso no impidió que ya tuviera una acosadora. La persistencia de esta fanática del actor británico fue premiada haciendo realidad su sueño de que el actor saliera y decidiera tomar algo con ella.

El propio Pattinson lo contó así:

"Se quedó fuera de mi apartamento todos los días durante semanas. Todos los días. Estaba tan aburrido y solitario que salí, y cené con ella. Simplemente me quejé sobre todo en mi vida, y ella nunca volvió."

El actor ya ha declaró en 2009 que "la gente de aburre de mí como en dos minutos", así que lo de aquella cena debió de repetirse de alguna forma con otra gente, pero dudo que algo así pudiera suceder a día de hoy después de la carrera que está teniendo. Seguro que ahora tiene más acosadoras o acosadores y podría incluso resultar peligroso hacer lo que el más joven e ingenuo Robert Pattinson hizo en su momento.

Por cierto, Pattinson interpretó a ni más ni menos que a Salvador Dalí en 'Sin límites', una película que exploraba la amistad que surgió entre Luis Buñuel (a quien dio vida Matthew McNulty), Federico García Lorca (encarnado por Javier Beltrán) y el mencionado Dalí en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Un título conocido entre los fans de Pattinson entre otras razones porque ha confesado que decidió masturbarse de verdad durante una escena.

