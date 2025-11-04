La sorprendente reacción de Robert Pattinson al rodar 'Dune: Messiah' en pleno desierto. "No tenía ni una sola célula cerebral activa"

Llevábamos unos cuantos meses —tres concretamente— desde que recibimos las últimas noticias sobre 'Dune: Messiah', y tampoco es que fuesen demasiado reveladoras. De hecho, la última actualización sobre el esperado cierre de la épica galáctica de Denis Villeneuve tuvo que ver con el cambio de look de Jason Momoa, que tuvo que desprenderse de su adorada barba para volver a dar vida a Duncan Idaho.

The heat of the moment

Hoy tampoco es que traigamos una revelación que vaya a hacer que nos caigamos de la silla, pero siempre es un buen momento para hablar de la adaptación de la obra de Frank Herbert y, de paso, de nuestro amado Robert Pattinson, quien ha hablado con IndieWire sobre su peculiar experiencia en el desértico set de rodaje de 'Dune 3'.

Teniendo en cuenta que las temperaturas extremas convertían cada localización en una suerte de horno a gran escala, cabría esperar que el desgaste físico y mental se tradujese en poco menos que una tortura. Nada más lejos de la realidad, porque parece que el bueno de Rob disfrutó de que su cerebro estuviese poco menos que apagado.

“En realidad fue algo muy agradable. Cuando estaba haciendo Dune, hacía tanto calor en el desierto que simplemente no podía cuestionar nada. Y fue muy relajante, como si mi cerebro realmente no estuviera funcionando, no tenía ni una sola célula cerebral activa. Solo escuchaba a Denis [Villeneuve]: ‘¡Lo que tú digas!’. La verdad es que lo encontré relajante. Y ahora estoy aplicando eso a otros papeles.”

A día de hoy no tenemos muchos detalles sobre el personaje al que interpretará Pattinson, pero se espera que sea Scytale, un ser genéticamente modificado con la capacidad de imitar a cualquier humano que está bajo el control de los Bene Tleilax, una secta xenófoba que practica la manipulación genética y comercia con productos biológicos. Muy agradable todo.

Sea como fuera, tendremos que esperar una larga temporada para ver a Robert Pattinson, Timothée Chalamet y el resto de habituales de la trilogía en la gran pantalla. Concretamente hasta un 18 de diciembre de 2026 en el que 'Dune: Messiah' se partirá la cara con 'Vengadores: Doomsday' para llevarse la taquilla navideña por delante.

