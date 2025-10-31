2026 promete una épica batalla de blockbusters por la taquilla: dos grandes sagas vuelven el mismo día

Los Vengadores llevan enfrentándose desde 2012 a algunos de los entes más poderosos de la Tierra. La saga superheróica de Marvel se ha convertido en un icono cultural, expandiendo todo un universo que desde entonces lleva más de una década en funcionamiento. Tras una racha de titubeos, las esperanzas están puestas en el año que viene, con el estreno de su nueva película evento que promete cambiarlo todo.

No hemos visto venir la aparición de su oponente más sorprendente hasta la fecha, que puede que esté fuera de la pantalla y que no es otro que el Lisan al-Gaib. Será el día 18 de diciembre cuando Vengadores Doomsday y 'Dune Parte 3' se enfrenten en la taquilla.

Mucho hype, pero pocos detalles

De momento sabemos muy poquito de estas películas. Doomsday nos ha dado su reparto casi completo y pistas muy escuetas sobre la posibilidad de que su trama relate un enfrentamiento con los clásicos X-Men de Fox. De Dune al menos tenemos el material original donde basarnos, un segundo libro titulado 'El Mesías de Dune' al que seguramente Villeneuve vuelva a pegarse religiosamente. Fuera de eso, esperaramos la vuelta de todo el elenco establecido, con los rumores añadidos de incorporaciones de alto nivel como Robert Pattinson.

¿Pero quién ha lanzado el guante a quién? Fue Dune la que se posicionó primero en esa fecha, con los primeros reportes tan pronto como en verano de 2024. Marvel, por su parte, retrasó la fecha de la nueva de Vengadores este mayo, situándola específicamente ese día. Son razonables las dudas de si la batalla llegará a ocurrir en absoluto, pues es fácil que alguna de las dos se retracte en los meses que quedan, pero también hay razones para pensar que ninguna se moverá. Dune, en concreto, tiene una estrecha relación con el formato IMAX, lo que le da un margen más cerrado de movimiento con las fechas al tener que coordinarse con las pantallas disponibles.

¿Y quién tiene más posibilidades de ganar? Pues si miramos los números, Dune ha sido uno de los grandes pesos pesados de los últimos años, con la última recaudando 715 millones de dólares y quedándose como una de las películas más taquilleras de su año. Los Vengadores, por su parte, son quizás el oponente más formidable al que se puede efrentar. 'Endgame' hizo más de 2.000 millones en la taquilla y a día de hoy se mantiene como la segunda película más taquillera de la historia después de 'Avatar'. Está por ver de todas maneras si la nueva entrega consigue levantar ese interés, ya que el MCU está pasando por una época de desencanto por parte de fans y no fans.

