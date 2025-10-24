'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' ya tiene fecha de estreno en Disney+. El mayor éxito de Marvel en 2025 llega ya mismo en streaming

Disney acaba de anunciar cuándo podremos ver 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' en streaming. Será el próximo 5 de noviembre de 2025 cuando la película de Marvel haga su debut en Disney+ sin ningún tipo de coste adicional para los suscriptores de dicha plataforma.

Eso supone que la película de superhéroes protagonizada por Pedro Pascal va a tardar 103 días desde su estreno en cines hasta su llegada a Disney+. Es una espera que entra dentro de lo habitual, pues todo el mundo daba por sentado que íbamos a poder disfrutar de 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' en streaming en noviembre. La única duda que teníamos era la fecha exacta.

Un éxito agridulce

Recordemos que 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' es el último largometraje de Marvel en este 2025 -el siguiente en llegar será 'Spider-Man 4' en julio del año que viene-. El estudio había presentado previamente tanto 'Capitán América: Brave New World' como 'Thunderbolts', pero su película que tuvo más éxito este año fue la que ahora nos ocupa con una recaudación mundial de 521 millones de dólares.

Es cierto que se esperaba algo más de ella en taquilla, pues además se vio superada con creces por la nueva 'Superman' de James Gunn, pero las sensaciones que quedaron fueron principalmente positivas. Sobre todo por sus primeros 30 minutos, que eran magníficos.

Ahora habrá que ver qué tal le va a 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' en streaming, porque sospecho que no son pocos los que han decidido esperarse a su llegada a Disney+ para darle esa oportunidad que tanto se merece. A fin de cuentas, la crítica la dejó bastante bien, mientras que el público la considera la tercera mejor película de Marvel posterior a 'Vengadores: Endgame'.

En Espinof | Las 8 películas de Marvel más aclamadas por la crítica

En Espinof | Las mejores películas en Disney+ de 2025