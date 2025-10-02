"Mirad bien". Los Russos están jugando con los fans de Marvel. Una nueva imagen da pistas sobre la trama de 'Vengadores: Doomsday'

Se está fraguando a fuego lento el hype con 'Vengadores: Doomsday'. Hace ya más de un año que supimos de la vuelta de Robert Downey Jr. y de los Russo al universo Marvel. El primero interpretará al villano Dr. Doom (en un movimiento con el que muchos aún creen que hay gato encerrado multiversal) y los segundos se encargarán de dirigir tanto esta como la siguiente entrega del grupo superheróico. Desde entonces, no es que hayamos sabido mucho más.

Ayer los Russo quisieron animar un poco la conversación, a la vez que eran increíblemente opacos. Compartieron en instagram una imagen del set de 'Doomsday' que de primeras no es más que cualquier otro set de Marvel para rodaje de escenas CGI, y hacían una invitación a los fans: "Mirad bien". No faltaron chistes de que ahí no se veía nada: o como mucho, se veían superhéroes "invisibles": "¡Tener a Sue, Drax y John Cena en una misma foto es una locura!", bromeaba alguien.

Fuente: therussobrothers en Instagram

Claro que los fans más dedicados sí han visto probablemente las pistas a las que se están refiriendo. La decoración del set es sospechosa, a la izquierda se puede apreciar lo que parece una "A" de "Avengers", mientras que a la derecha, algo más complicado de detectar, los andamios forman muchas "X", que inmediatamente hacen pensar en los "X-Men".

Ya nos habían confirmado que los mutantes aparecerían en esta película de un modo u otro gracias a aquel vídeo del mega reparto, pero no estaba aún claro cómo encajarían en la trama. Este posicionamiento de las iniciales, sin embargo, "A y X", parece apelar al diminutivo 'AvX', uno de los eventos más grandes en la historia reciente de los comics de Marvel, en el que la amenaza de Fuerza Fénix (una entidad cósmica relacionada con Jean Grey) crea toda una guerra civil superheróica entre los Vengadores, que creen que puede suponer el final de la humanidad, y los mutantes, para los cuales puede suponer el renacimiento de su especie.

¿Cómo encaja esto con una película llamada 'Doomsday' y con todo el embrollo multiversal que lleva haciendo Marvel un tiempo? Esa es la pregunta que llevan los fans haciéndose desde el año pasado, y hasta hace muy poco estaban convencidos de que una trama inspirada en AvX no podría casar con una película que ponga su foco en Doom. Son otros los que han especulado que 'Doomsday' estaría directamente inspirada en parte de la etapa de Jonathan Hickman con Los Vengadores, que en los cómics acaba derivando en 'Secret Wars', y que nada tiene que ver con el conflicto de 'AvX'.

Como la gran mayoría de películas del MCU, es de esperar que 'Doomsday' sea otro cóctel de emblemáticas tramas comiqueras en lugar de seguir una sola fuente. Ni siquiera cintas como 'Civil War' o 'La era de Ultrón', que tienen equivalencia directa con los tebeos, tenían mucho que ver con ellos. Igual que se hizo con la dupla 'Infinity War' y 'Endgame', 'Doomsday' parece ser la antesala del gran conflicto multiversal que supone 'Secret Wars', trayendo de forma definitiva al universo Fox y entrentándolo con el MCU.

En Espinof | Elizabeth Olsen no recuerda para nada haber actuado en esta serie de Marvel. "No tengo ni idea de lo que pasa"

En Espinof | Un Galactus real impone más. Estas imágenes inéditas del rodaje muestran al espectacular villano de Marvel: "Es un regalo increíble para un actor"