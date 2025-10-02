Elizabeth Olsen no recuerda para nada haber actuado en esta serie de Marvel. "No tengo ni idea de lo que pasa"

Todos sabemos que las series, especialmente cuando vienen de una gran productora como Marvel, tardan años y años en hacerse: hay que reescribir guiones con los que todo el mundo esté de acuerdo, aceptar un montón de pequeños cambios, conseguir a los actores, cuadrar agendas, entrar en un complejo periodo de producción y post-producción... Y a veces es tan largo que algunos de sus intérpretes incluso se olvidan por completo de que lo habían hecho.

Bruja, ¡ay qué lata!

Es el caso de Elizabeth Olsen, la actriz que interpreta a Bruja Escarlata en las películas del estudio desde hace una década, que ha reconocido en la Comic-Con de Los Angeles, según leemos en Variety, que sí, hizo 'Marvel Zombis', pero hace tanto tiempo que se le ha olvidado por completo. "Grabé eso hace años. No puedo recordar nada. Necesito verla, no tengo ni idea de lo que pasa".

Es mi voz. Lo hice en mi casa, ni siquiera estaba en una oficina. Esto debió ser en 2020 ó 2021. ¿Por qué estaba trabajando en mi casa y no en un estudio? No tengo ni idea de cómo era, lo siento.

La producción de 'Marvel Zombis', desde que se planteó como película hasta su estreno como serie de 4 episodios directa a Disney+, ha sido larga y tortuosa, pero eso no ha impedido a su director insinuar que está preparando una temporada 2 mucho más ambiciosa y con más personajes. Mientras seguimos a la espera de saber si Olsen aparecerá en 'Vengadores: Doomsday' (ella afirma que no, pero ya sabemos que Marvel juega siempre al engaño), buen placebo es.

