Un Galactus real impone más. Estas imágenes inéditas del rodaje muestran al espectacular villano de Marvel: "Es un regalo increíble para un actor"

Especialmente después del exceso de expectativas que rodeó a la producción desde que comenzaron a trascender los primeros detalles sobre ella, no cabe duda de que 'Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos' terminó siendo una pequeña decepción en la que su anodina y excesivamente familiar segunda mitad cayó como un jarro de agua fría después de un arranque espectacular que, sin duda, podemos etiquetar como lo mejor que nos ha dado el Universo Cinematográfico de Marvel en una buena temporada.

Un vestuario galáctico

No obstante, si no nos dejamos llevar por esta sensación agridulce, siempre podemos rascar cosas interesantísimas del largometraje dirigido por Matt Shackman, especialmente de lo relacionado con un diseño de producción más que notable capitaneado por Kasra Farahani, que ya dejó clara la importancia de su huella en el MCU a su paso por la recomendable 'Loki'.

En esta era del CGI, Farahani y su equipo optaron por la ruta de lo práctico para insluflar vida a la Tierra 828 en la que se ambienta el largometraje —una de las versiones del planeta azul dentro del multiverso marvelita—, moldeándola a base de un encantador retrofuturismo presente en sets, en elementos del atrezzo y, lo que es no menos importante, a través del vestuario.

Más allá de los trajes del cuarteto titular de superhéroes, si algo llama la atención es el mimo volcado en crear a un imponente Galactus que, pese a contar con alguna que otra capa digital para potenciar el conjunto, tuvo una base cien por cien práctica que ahora podemos comprobar con todo lujo de detalles gracias a algunas imágenes que han trascendido del rodaje de 'Primeros pasos'.

En ellas puede verse a Ralph Ineson vistiendo un traje completo, incluyendo el icónico casco del Devorador de Mundos, que demuestra que pocas cosas hay mejores que partir de una base real para después "aumentarla" por obra y gracia de lo digital —de hecho, Steven Spielberg ya lo dejó claro cristalino hace unos cuantos años con los dinosaurios de 'Parque Jurásico'—.

El intérprete ya explicó cómo fue la experiencia de llevar un traje práctico y no el típico mono de captura de movimiento para interpretar a su personaje.

"Sabía que los superhéroes llevan trajes de superhéroe, así que asumí inmediatamente que sería práctico sin saber lo naive que era ese pensamiento. No me di cuenta de lo raro que es intentar hacer algo de la escala de Galactus de forma práctica. Pero cuando conocí a Matt por primera vez, me comentó que iban a construir un traje para interpretar al personaje de forma práctica. Es un regalo increíble para un actor poder hacer eso, y aunque también hice algo de captura de movimiento, la mayoría de mi papel fue práctico y con el vestuario. Sientes el papel cuando tienes puesto algo así".

Vía | ComicBookMovie

