Robert Pattinson se masturbó de verdad rodando una película en España: "Mi cara de orgasmo está grabada para la eternidad"

Robert Pattinson es actualmente uno de los actores más populares del mundo. El gran éxito de 'The Batman' ha disparado aún más su reconocimiento y ahora básicamente puede elegir hacer cualquier obra que quiera. Sin embargo, no siempre fue así y en 2008 hizo 'Sin límites' en España, en la que acabó masturbándose de verdad delante de las cámaras.

Fingirlo no funcionaba

El protagonista de 'High Life' era conocido por aquel entonces por haber dado vida a Cedric Diggory en 'Harry Potter y el cáliz de fuego', pero su carrera no terminaba de despegar tras eso, lo cual acabó con él en 'Sin límites', una película rodada en España sobre la relación que surgió entre Salvador Dalí, Luis Buñuel y Federico García Lorca en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Fue allí donde sucedió ese inesperado momento, y unas declaraciones hechas hace años por el actor en su momento llevan a pensar que su experiencia en esa película no fue especialmente positiva:

Una vez decidí abandonar la actuación, fue cuando hice 'Sin límites'. Interpreté a Salvador Dalí y tuve que hace un montón de escenas en las que estaba desnuda, y también tuve que masturbarme. De verdad. Mi cara de orgasmo está grabada para la eternidad.

El actor aclaró que fingir algo así "no funcionaba, así que tuve que darme placer a mí mismo enfrente de la cámara". Aquellos que tengan curiosidad por verlo, la escena en cuestión comienza en el minuto 74 de película. Eso sí, no esperéis ver ninguna zona sensible del actor en la escena en cuestión. Que es verdad que eso la convierte en una película con una escena de sexo real, pero hay otras que enseñan mucho más.

Por cierto, lo de meditar retirarse seguro que no es una exageración, pues durante ese rodaje en particular fue también cuando se sintió tan solo que acabó yendo a cenar con una fan, a la que amargó tanto que dejó de acosarle.