De Scranton a Aguascalientes: 'La Oficina' es una adaptación mexicana culturalmente perfecta que tiene una sola pega: es demasiado corta

En México, muchas adaptaciones cinematográficas de películas suelen pasar sin pena ni gloria, pero cuando nos enteramos que Prime Video haría la versión mexa de una gran comedia estadounidense, las expectativas estaban por todo lo alto, y no era para menos: la llegada de 'La Oficina' a plataformas no solo responde al fenómeno global de adaptar 'The Office' a distintos países, sino que confirma algo mucho más interesante: que el humor de oficina funciona mejor cuando habla el idioma de quien lo ve, y en este caso, la serie acierta precisamente ahí, en entender que no basta con copiar el formato, sino que hay que traducirlo culturalmente hasta hacerlo propio.

La historia se traslada a Aguascalientes, dentro de una empresa ficticia llamada Jabones Olimpo, donde el día a día laboral se convierte en un desfile de situaciones absurdas, incómodas y, sobre todo, reconocibles para cualquiera que haya trabajado en una oficina mexicana.

Y es justamente uno de sus mayores logros: mantener la esencia del falso documental y la incomodidad marca de la casa, pero filtrada por dinámicas muy locales como el nepotismo, la jerarquía informal o ese caos organizativo tan familiar que los mexicanos conocemos a la perfección gracias a vivirlo día a día en primera persona.

En ese contexto aparece Jerónimo Ponce III, interpretado por Fernando Bonilla, una especie de jefe "mirrey" (pero sin acento de fuck boy inalcanzable) que hereda el puesto sin tener ni idea de cómo gestionarlo, un personaje que funciona como un espejo perfecto de los icónicos David Brent o Michael Scott, pero con un giro muy mexicano: menos corporativo, más improvisado y con ese punto entre entrañable y desesperante que define a muchos jefes reales.

Otro de los grandes aciertos está en el casting. La serie mezcla actores con trayectoria en televisión con perfiles muy ligados al stand up y la comedia contemporánea, algo que se nota en el ritmo de los diálogos y en la naturalidad de las situaciones.

Nombres como Edgar Villa, Alejandra Ley o Fabrizio Santini aportan registros muy distintos que encajan sorprendentemente bien dentro del universo de la serie, sin embargo también se suman, talentos de internet como la comediante Alexa Zuart, que ha creado todo un personaje en redes alrededor de los estereotipos en la oficina y que en la serie funciona a la perfección.

Además, la producción entiende que el humor mexicano no va solo de punchlines, sino de actitudes, silencios incómodos y pequeñas miserias cotidianas, apostando por ese humor "godín" que nace de lo absurdo del trabajo diario, de las dinámicas pasivo-agresivas y del ego gestionado encarnado a la perfección por un jefe y sus empleados en papeles perfectamente definidos.

Al final, lo que consigue 'La Oficina' es algo que no siempre ocurre con este tipo de adaptaciones: sentirse necesaria. No es solo una versión más dentro de una franquicia global, sino una lectura muy bien aterrizada al contexto mexicano, donde el humor funciona porque nace de la realidad y la cotidianidad.

Y justamente esa es la clave de todo: cuando una oficina se parece demasiado a la tuya, la risa deja de ser solo entretenimiento y se convierte en complicidad gracias a una comedia que se siente fresca sin la necesidad de soltar groserías sin contexto cada diez segundos o verle la cara a alguno de los Derbez.

Fotos de Visdom

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