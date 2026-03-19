La temporada 2 de 'One Piece' tenía una misión importantísima con Chopper, pero contentar a Eiichiro Oda no fue nada fácil: "Tiene que ser mono"

La segunda temporada de 'One Piece' ha introducido un nuevo miembro a la tripulación de Luffy: Tony Tony Chopper, un doctor en medicina muy hábil que resulta ser un reno. Chopper es uno de los personajes favoritos para los fans del anime y es mucho más que una simple mascota, aunque desde luego es uno de los personajes más adorables de todo 'One Piece'.

Trasladar a Chopper del anime al campo de la acción real no era nada fácil, y nos responsables del remake de Netflix han tenido que ir con mucho ojo para contentar a Eichiro Oda. Porque, al fin y al cabo, el creador de 'One Piece' tiene la última palabra.

Una línea, muy, muy fina y complicada

Desde que se confirmó la segunda temporada de 'One Piece' estuvimos especulando con cómo se podría traer a Chopper a la vida en el remake. Una persona maquillada, un animatrónico... y al final parece que ha sido una mezcla de todo, aunque el Chopper con el que más tiempo pasamos es una criaturilla CGI animada.

Clavar su diseño no fue fácil, especialmente al tratar de traerlo a un terreno realista. Pero Oda dio a los responsables de 'One Piece' el consejo definitivo: no lo tratéis como un reno de verdad.

"Me preocupaba, porque me compartieron materiales de las etapas más tempranas. Tendían a ver a Chopper como esta criatura viva, al principio, preocupados con que fuera fiel a la estructura ósea, por ejemplo, y dándole realismo a su aspecto", explicó Oda, como recoge Pewpiece. "Así que les sugerí que pensasen en él como en un muñeco de peluche. Si lo haces demasiado realista, se adentra en el valle inquietante. Así que pensad en él como un peluche mono".

Así que el diseño de Chopper fue cambiando hasta lo que hemos tenido finalmente. Algo muy cercano al "peluche" del anime, pero reteniendo ciertos rasgos más realistas como el pelo, los ojos de animal o la boca llena de dientones. Aunque luego entraba en juego otro factor importantísimo para traerle a la vida correctamente, su voz.

"La voz de Chopper era algo que discutimos mucho para poder hacerla bien. Cuando pienso en los personajes monos de las películas en acción real de Hollywood, se siente un poco como de burla, para hacerla más digerible para los adultos", continuó Oda. "Pero Chopper tenía que verse y sonar mono. Creo que esa monería es única de Japón, y yo sentía que Chopper necesitaba eso más que la monería de Hollywod."

Finalmente la elegida para prestar su voz a Chopper fue Mikaela Hoover, quien también sirvió de modelo para las expresiones faciales del renito. Aunque en un primer momento no sabía que audicionaba para 'One Piece', al leer la descripción de Chopper se quedó completamente enamorada de él y decidió darlo todo para traerle a la vida.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | El remake de 'One Piece' de Netflix nos adelantó la existencia de Skypiea con un cuento de hadas que resultó tener una trágica historia real detrás