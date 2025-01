"¿Todavía seguís anclados en esa mierda?". Robert Pattinson increpa a todos los que siguen riéndose de 'Crepúsculo' hoy en día

Los Cinéfilos De Verdad siempre han necesitado un blanco para sus bromas, que normalmente se basan en no aceptar lo que les gusta a otras personas y que, por tanto, consideran ridículo (en lugar de, simplemente, decir "No es para mí" y pasar a otra cosa). Y quizá el mayor ejemplo de esta necesidad de crear comunidad en torno a la mofa sea 'Crepúsculo', la película de 2008 que recibió burlas de todo tipo -unas justas, otras no tanto- mientras recaudaba, entre sus cinco películas, más de 3000 millones de dólares frente a un gasto de solo 401 millones. Así se aguantan mejor las carcajadas, la verdad.

Brillando en la oscuridad

Todos sabemos que la saga 'Crepúsculo' tenía sus cosas ridículas, pero su público objetivo las disfrutó, así que entendieron perfectamente lo que se pedía de ellas y qué necesitaban hacer para convertirse en un éxito. Ojalá decir lo mismo de la mayoría de películas. Incluso Robert Pattinson, que, aunque a estas alturas ha demostrado ser un actor interesado en hacer todo tipo de cine, sigue siendo considerado por algunos como "el vampiro que brilla", ha dicho en una entrevista con GQ España que va siendo hora de pasar página y de dejar de hacer el ridículo.

Me fascina que la gente siga diciéndome: "Tío, Crepúsculo arruinó el género de vampiros". ¿Todavía seguís anclados en esa mierda? ¿Cómo puede entristecerte algo que pasó hace casi 20 años? ¡Es muy loco!

Además, ha aprovechado para hablar de la relevancia cultural que la saga sigue teniendo en pleno 2025: “Me parece un fenómeno fascinante. O sea, no puedo creerlo. Creo que este renacimiento ha surgido en Corea y ha ocurrido un poco como con el K-pop, que ha despegado en Corea pero luego ha seducido a una población joven occidental. Me cuesta creer la relevancia cultural que estas películas mantienen porque son muy viejas… ¡La primera fue lanzada en 2008, joder!”. Mientras tanto, 'Crepúsculo' ya prepara su adaptación televisiva y la directora de la primera parte, Catherine Hardwicke, ya ha hablado de un posible reboot. ¡Quién sabe!

En Espinof | Las 31 mejores películas de vampiros de la historia

En Espinof | Las 24 mejores películas románticas de todos los tiempos