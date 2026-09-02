Robert Pattinson reconoce que rodar 'The Batman 2' está siendo muchísimo más duro que la primera parte. El motivo es inevitable

Seis años. Esa es la friolera de tiempo que va a pasar entre 'The Batman' y su segunda parte, en un panorama sorprendentemente propicio: todo el mundo implicado quería volver para la secuela, pero las agendas, un guion tardío y la indecisión nos ha llevado a una situación algo absurda. Nadie duda de que la espera merecerá la pena, pero si quieren que no nos olvidemos de que Robert Pattinson también es el superhéroe, más vale que vayan acortando el tiempo entre entregas antes de que se haga demasiado mayor para esta versión del personaje.

El señor de la noche, cansado

En una entrevista con GQ, Pattinson ha afirmado no solo que estará rodando hasta final de año en Londres, en una grabación larguísima a la que seguirá un año de post-producción, sino que, además, empieza a notar ya sus 40 años. Si has llegado a esa edad, sabrás perfectamente lo que está diciendo: dar una patada y cuatro puñetazos no es tan fácil como antes.

El proyecto va bien, aunque siento mi edad cuando peleamos mucho. Literalmente estoy en plan "Joder, esto es bastante más duro de lo que solía ser". Pero es realmente divertido. Y creo que la película va a ser bastante buena. Tiene un reparto muy, muy divertido, pero es una maratón.

No cabe duda de que 2026 ha sido el año de Pattinson, al que hemos visto ya en 'El Drama' y 'La Odisea' y veremos en 'Primetime' y 'Dune 3'. Una matada que está dando sus frutos: "Nunca he hecho nada parecido. Literalmente no he parado desde las huelgas de actores y guionistas. Estaba haciendo una película con Adam McKay que se cayó, y acabé teniendo unos meses donde no estuve trabajando, recalibrando lo que quería hacer". Y, desde luego, la jugada le ha salido increíble. Tanto, que ni siquiera necesita a Batman para convertirse en uno de los protagonistas de esta loca, loca industria.

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