Tom Cruise se posiciona en el debate sobre la fusión de Warner y Paramount. "30 películas se van a convertir en 40"

La comidilla cinéfila de 2026 en Estados Unidos está siendo la fusión entre Warner y Paramount. Parecía que todo estaba más que cerrado hace unos meses, pero el trato ha dado un volantazo fortuito gracias a un nuevo juicio en el que 12 estados han decidido confrontar al posible macro-gigante, algo que va a llevar, de manera prácticamente inevitable, a que David Ellison tenga que pagar 7 millones al día a partir del 30 de septiembre, y 7000 millones si el trato se cae por motivos legales. Obviamente, han sonado las alarmas mientras sus allegados se preparan para el control de daños.

Ay, por dios, qué Cruise

El último en hablar ha sido Tom Cruise, una de las personas más importantes y respetadas de todo Hollywood, que ha pedido calma y confianza en The Pat McAfee Show, como única manera de mantener el mundo del cine a flote. "Creo que es increíble. Van a dar 30 películas al año: para mí es una comunidad, no una industria. Las personas en esos estudios no son solo personas en los estudios. Son mi familia. Sé que vamos a tener esas 30 películas. Quiero que nos unamos como comunidad para ayudar a hacerlas. No solo lo va a hacer Paramount: se va a necesitar la ayuda de cada artista para poder hacerlas".

Como siempre, Tom se pasa de optimista y naíf, pero su propuesta está clara: hacer películas sin parar para salvar el cine. "Si lo hacemos bien con esas, 30 películas se van a convertir en 40. Tener esa ventana y lo que significa... No es suficiente que pueda hacer 'Días de Trueno 2'. Veo mucha gente talentosa que quiero que tenga la oportunidad de hacer las películas que quieren".

Tienes a estos artistas, a todos estos grandes, que tuvieron que curtirse y aprender de la misma forma que tú actúas y vas aprendiendo. Es ir cogiendo uno, y luego el siguiente, y el siguiente. Todos y cada uno de ellos. Los Iñárritu, los Spielberg, los Nolan… Todas las oportunidades que he tenido, eso es lo que quiero para cada guionista, cada director, cada productor, cada artista. Y la única forma de conseguirlo es creando abundancia. Una producción genera otra producción.

Si finalmente llegamos a ver esta fusión habrá mucho de lo que hablar. Quién sabe, quizá el optimismo de Cruise sea el correcto y no paremos de ver más y más películas, dando oportunidades a gente joven con buenas ideas. Pero, honestamente, por más que lo repita, no tiene ninguna pinta de que, de primeras, sea lo que una de las personas más ricas del mundo quiera hacer con su nuevo juguete.

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